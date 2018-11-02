Голова ДАБІ Кудрявцев в інтерв'ю випадково розповів про спосіб обходити перевірки ГПУ, – ЗМІ

Олексій Кудрявцев, голова Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції, придумав схему уникнення перевірок Генпрокуратури.

Про це він випадково розповів в інтерв'ю Censor.net.

"Під кожною відмовою є підпис конкретного інспектора. До компетенції центрального апарату ДАБІ належить видача документів дозвільного характеру на об’єкти значного класу наслідків СС3, їх кількість невелика, тому легко проконтролювати, як відбуваються дозвільні процедури. Раз на тиждень я особисто це аналізую. Якщо ми говоримо загалом по країні, то забудовники мають знати: якщо у другій відмові буде хоча б одне нове зауваження, якого не було у першій, необхідно звертатися до компетентних органів. Можна й до Генеральної прокуратури України. До речі, Генпрокурор дав доручення обласним прокурорам приймати забудовників, у кого є третя відмова. Але я заявляю: третіх відмов, якщо забудовник виконує всі умови, більше не буде", – заявив Кудрявцев.

Як стверджують оператори ринку – такі дії є нічим іншим, як втручанням голови ДАБІ в роботу незалежних комісій, що розглядають будівельні умови. "Також, це створює сприятливі умови для недобросовісних забудовників", – пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Кирило Сазонов. – "До речі, ви ж пам'ятаєте, що ДАБІ знаходиться в підпорядкуванні віце-прем'єр-міністра — міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка? Далі не треба пояснювати, куди веде корупційна вертикаль?".

Раніше профільний віце-прем'єр Геннадій Зубко, який відповідає за будівництво та інфраструктуру, заявляв, що впорається з корупцією у відомстві.

Проте рік потому генеральний прокурор назвав Державну Архітектурно-Будівельну Інспекцію однією з найбільш криміналізованих в країні. Як стверджує Луценко, у порівнянні з періодом Януковича, суми хабарів виросли з 5 до 20 доларів за 1 кв. м.

"Але я підкреслюю, дача хабара – це лише верхівка айсберга, яка сигналізує про наявну повномасштабну систему збору данини. Тому ми повинні діяти двома шляхами – хабарників саджати в тюрми, а там, де є очевидні докази створення умов для корупції, звільняти негайно через відповідні дисциплінарні процедури", – заявляв Юрій Луценко, натякаючи на керівництво ДАБІ та Мінрегіону.

Сам Кудрявцев в інтерв'ю визнав, що корупція в його відомстві є: "Якщо говорити, що мені невідомо про якісь випадки, то я злукавлю.

Також, за даними Censor.net, 13 вересня цього року у генпрокурора Юрія Луценка відбулася нарада, присвячена діяльності ДАБІ, на якій, за даними ЗМІ, глава ГПУ озвучив дані про "мережу смотрящих" за будівельним бізнесом в Україні. За словами Кудрявцева, ДАБІ "підкоряється тільки віце-прем'єру Зубку".