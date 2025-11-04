Головна ялинка України: коли, де та за чиї гроші її встановлять

Головну ялинку країни традиційно встановлюватимуть на Софійській площі у Києві. Локація почне працювати у День святого Миколая.

Про це пише 24 Канал з посиланням на КМДА.

Дивіться також Найочікуваніше свято зими: які традиції та звичаї Нового року

Де і коли встановлять ялинку у Києві?

В КМДА вказали, що як і раніше, місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію. Витрати на її встановлення на себе візьмуть меценати.

"За погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв. Організаторів зобов'язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки", – йдеться у повідомленні.

Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Вони ж беруть на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення.

Підготовку планують розпочати з 8 листопада. Локація традиційно почне працювати у День святого Миколая – 6 грудня.

Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть. Також вказується, що Рада оборони рекомендує РДА та підприємцям обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва та Нового 2026 року.

Дивіться також Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Головна ялинка у Києві в 2024 році: якою вона була