Головна прокуратура Грузії зробила гучну заяву щодо екстрадиції Саакашвілі

У Грузії наголошують, що вони чекають на позитивне рішення з боку України щодо екстрадиції третього президента країни Міхеїла Саакашвілі.

Таку заяву зробила прокурор головної прокуратури та член прокурорського ради Грузії Натіа Сонгулашвілі, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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За її словами, сторона обвинувачення має достатньо доказів, які повинні стати підставою для позитивного рішення щодо екстрадиції колишнього очільника Одеської ОДА.

"Ми перебуваємо в режимі очікування на те, коли Україна проведе відповідні правові регуляції та ухвалить остаточне рішення. Прокуратура Грузії відправила всі можливі докази, щоб створити правову основу для цього", – зауважила прокурор.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року в офісі генерального прокурора Грузії наголосили, що співпрацюють з Україною у питанні екстрадиції Міхеїла Саакашвілі. Згодом, на початку вересня, ГПУ отримала документи з боку Грузії щодо видачі політика.