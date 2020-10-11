У Нагірному Карабаху зірвали перемир'я одразу після його оголошення. Київ знову в лідерах серед міст світу з найбільш забрудненим повітрям. Влада схвильована через темпи поширення коронавірусу – Зеленський дав низку доручень. У регіонах вже готові розгорнути мобільні госпіталі для хворих на коронавірус. Такими були головні новини неділі, 11 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за неділю, 11 жовтня:

Зірване перемир'я

Азербайджан заявляє, що одразу після оголошення перемир'я в Нагірному Карабаху його зірвала Вірменія. Мовляв, під вогонь артилерії потрапило місто Гянджа, внаслідок чого загинули 7 людей, ще три десятки постраждали.

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Азербайджан зазначає, що серед тих, хто потрапив під обстріл, були й діти. Тривають пошуково-рятувальні роботи, з-під завалів рятують людей.

Керівництво невизнаного Нагірного Карабаху спростовує твердження азербайджанської сторони про обстріл Гянджі, називаючи їх "абсолютною брехнею". Таку ж думку поділяє і Вірменія. Водночас Карабах заявляє, що сам страждає від обстрілів.

До слова, Гянджа – друге за розміром і кількістю населення місто Азербайджану. Через свою близькість до Нагірного Карабаху після нового загострення воно постійно страждає внаслідок обстрілів.

Що відомо про перемир'я?

Про нього Азербайджан і Вірменія домовилися 9 жовтня. Натомість саме перемир'я мало набути чинності з 12 години 11 жовтня. Втім обстріли не припинялося, тож це відбулося дещо пізніше, та й то ненадовго.



За домовленостями, Єреван і Баку мали забезпечити сталий режим припинення вогню, а опісля цього повернутися до перемовин у мінському форматі.

Екологічні проблеми Києва

У Києві зафіксували підвищений рівень забрудненості повітря. Так, станом на ранок 11 жовтня столиця "плавала" між 3 і 4 місцями рейтингу міст з найбільшим забрудненням повітря.

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Станом на 9 ранку перше місце посіло місто Делі з індексом 167, друге – Тегеран (Іран) з індексом 158, третє – Київ з індексом 153, на четвертому місці було у Джакарти –144, а на п’ятому перебував Лахор – 144.

При цьому норма цього показника становить 50. Тобто стан повітря в українській столиці час від часу був утричі гіршим за норму.

До вечора ситуація дещо покращилася. Станом на 19:30 Київ опустився в рейтингу на 17 місце. Втім ситуація все ще далека від норми – індекс 92 за даними IQAir.



Індекс забруднення повітря в Києві (11 жовтня, 10 година ранку) / Скриншот IQAir

"Коронавірусні" доручення Зеленського

В Україні фіксують нове зростання темпів поширення коронавірусу. Щоденно фіксують понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу. Через це Володимир Зеленський провів нараду.

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Президент України дав низку доручень:

Вищі навчальні заклади України тимчасово переведуть на дистанційне навчання .

. У школах осінні канікули мають розпочатися до 15 жовтня .

. У червоних і помаранчевих зонах запроваджують нові обмеження роботи закладів громадського харчування – ресторанів, клубів. Вони мають зачинятися о 22:00.

– ресторанів, клубів. Вони мають зачинятися о 22:00. МОЗ має збільшити запаси засобів індивідуального захисту й препаратів, які застосовують при лікуванні ускладнень коронавірусу.

У Києві, Одесі та Маріуполі почнуть працювати інфекційні госпіталі у великих приміщеннях. До прикладу, у Палаці спорту в столиці. Це на випадок перевантаження медичних закладів першої і другої хвилі.

Відомчі лікарні й заклади, які підпорядковані Медичній академії наук, теж мають готуватися до прийому хворих на СOVID-19.

Інтернів і студентів старших курсів медичних університетів залучать до роботи в інфекційних лікарнях . Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку.

. Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку. МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестувань за добу з 30 – 35 тисяч до 50 тисяч.

за добу з 30 – 35 тисяч до 50 тисяч. До кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню.

подачею кисню. Верховній Раді пропонують розглянути зміни до Закону України "Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення". Вони передбачають штраф 3400 – 5100 гривень для підприємців, які пропустили в громадське приміщення людей без захисних масок.

В Україні розгорнуть мобільні госпіталі

Міністерство охорони здоров'я готове розгортати мобільні госпіталі в населених пунктах, де можлива нестача ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19. Це зроблено також через пришвидшення темпів поширення коронавірусу.

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Є локальні населені пункти й адміністративні території, в яких заповненість ліжок зростає доволі швидко, тому там потрібні тимчасові мобільні госпіталі й мобільні бригади, які надаватимуть медичну допомогу хворим,

– заявив Ляшко.

За його словами, простіше розгорнути госпіталь і привезти медичного працівника, ніж всіх хворих транспортувати десь за межі області або до іншого обласного центру.

"У нас зараз вже є повний кошторис і наявне обладнання, ліжка на укомплектування тимчасового госпіталю на 500 ліжок. Зараз ми визначили локації, де це може бути пріоритетним, які, я думаю, найближчим часом будуть розгортатись, якщо не буде стабілізації епідемічної ситуації, – додав головний санлікар.

Варто знати! Станом на 11 жовтня в Україні на коронавірус захворіли 261 тисяча 34 людини. 113 тисяч 507 людей вже встигли одужати. На жаль, 4 тисячі 972 людини померли через хворобу. Нині в Україні одночасно хворіють 142 тисячі 555 осіб.