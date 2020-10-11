Губернатор Камчатського краю Росії Володимир Солодов заявив, що завдяки супутниковим знімкам вдалося виявити судно, яке скидало отруйні води в акваторію Аквачинської затоки. Саме тут наприкінці вересня сталася екологічна катастрофа, внаслідок якої на берег викинуло тисячі мертвих морських тварин.

Заява Солодова щодо екокатастрофи на Камчатці

Свою заяву губернатор Камчатки зробив прямо на березі. Відповідне відеозвернення поширили російські ЗМІ, передає 24 канал.

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За словами Солодова, відбувся монітринг космічних знімків місця екокатастрофи. І за його результатами, фахівцям вдалося виявити корабель, який проходив в 7 ранку 23 вересня поблизу Халактирского пляжу.

З нього було здійснено скид отруйних вод. Сам об'єм – дуже незначний. Звичайно, він не міг привести до ефекту, який ми спостерігаємо по всій акваторії. Тобто, речовин було настільки мало, що тварини, абсолютно точно, загинули не через це. А через що – ми, як і раніше, не знаємо!

– зазначив чиновник.

Він додав, що дані вже передали правоохоронцям і винних притягнуть до відповідальності. Щоправда, Солодов не назвав ні тип судна, ні його власників.

Екокатастрофа на Камчатці: відео заяви Солодова щодо виявлення корабля-забруднювача

Що цьому передувало

Раніше Росприроднагляд надав розширені результати проб води, зокрема, в районі Халактирского пляжу.

За підсумками їхнього аналізу, виявили перевищення фосфату-іона в 10,8 раза, заліза – в 6,7 рази, фенолу – в 2,9 раза.

Крім того, за даними слідства, проведені дослідження зразків прибережних вод свідчать про наявність у морській воді забруднювача, близького за консистенцією до технічного масла або іншої нафтовмісної речовини.

Проєктний директор міжнародної неурядової організації Greenpeace в Росії Володимир Чупров, зі свого боку, висловив думку, що отриманих результатів – недостатньо, щоб встановити повну картину інциденту. За його словами, бракує вкрай важливих результатів: лабораторних аналізів тканин і органів загиблих тварин.

7 жовтня Слідчий комітет РФ порушив дві справи щодо порушення правил поводження екологічно небезпечних речовин і відходів та забруднення морського середовища. Слідство має намір перевірити всі можливі джерела забруднення акваторії.

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Екологічна катастрофа на Камчатці: що відомо

На узбережжя Авачинської затоки у Тихому океані викинуло тисячі мертвих тварин.

Від екологічного лиха також постраждали щонайменше 30 людей. Серед них є діти.

Російський журналіст Юрій Дудь опублікував відео, зняте з вертольота над затокою. На ньому видно, як по воді розтікаються маслянисті плями від нафтопродуктів.

Згодом стало відомим, що місцеві серфери скаржилися на забруднення води ще наприкінці серпня.

Серфер Антон Морозов розповів: ще на початку вересня річка вже виливала тонами отруту в океан.

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