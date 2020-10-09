Росія відмовляється визнавати екокатастрофу на Камчатці, списуючи загибель риб на природу
Віцепрезидент Російської академії наук Андрій Адріанов заявив, що екологічну катастрофу на Камчатці спричинив "червоний приплив". Саме він, на думку Адріанова, "винен" у масовій загибелі мікроорганізмів та морських тварин в Авачинській затоці на Камчатці.
Як у Російській академії наук пояснюють екокатастрофу на Камчатці
Андрій Адріанов заявив, що загибель морських організмів спричинив "червоний приплив". Про це він сказав під час наради з міністром природних ресурсів Росії, повідомляє Meduza.
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Так званий червоний приплив, як пояснив Адріанов, є досить масштабним природним явищем. За словами Адріанова, в пробах води в районі Халактирского пляжу виявлено 12 видів мікроводоростей. Деякі з них виділяють токсини, які можуть викликати загибель безхребетних тварин та діарею у людей.
Ми маємо трохи складніше явище: буває, що цвіте один вид мікроводоростей, даючи рекордні спалахи чисельності, тут же складніша комбінація. Відбувалися зміни домінування окремих мікроводоростей, кожен з яких відповідальний за виробництво різних токсинів,
– зауважив Андрій Адріанов.
Він додав, що інші версії забруднення води на Камчатці (сейсмічна і техногенна), виходячи з даних наукових інститутів, є малоймовірними.
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Екологічне лихо на Камчатці: головне
- На початку жовтня екологи забили на сполох, коли виявили тисячі морських тварин, що викинулися на берег та загинули. Сталося це неподалік Камчатки, де напередодні стався витік нафтопродуктів.
- Постраждалі є й серед людей. Дехто отримав опіки слизових оболонок після прогулянок пляжем. А серфери скаржилися на погіршення зору.
- Пізніше блогер Юрій Дудь опублікував відео з вертольота, де чітко помітно чорну рідину у воді затоки. Фактично це довело, що в акваторію потрапили нафтопродукти.
- Попри це влада запевняє, що, мовляв, були якісь там проблеми, але все вже добре, бо "океан самоочистився".