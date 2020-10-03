Поряд з Камчатським півостровом Росії трапився витік нафтопродуктів в Авачинську затоку. Місцеві серфери почали скаржитися на погіршення зору, а на берег вода виносила тисячі мертвих тварин. Втім російська влада запевняє, що "все в порядку".

Що ж відбулося на сході Росії, розповість 24 канал.

До слова На пляжі Камчатки викинуло тисячі мертвих тварин: моторошне відео

Вилив нафтопродуктів

Інформацію про те, що Авачинську затоку стався вилив нафтопродуктів, поширювали й раніше. Втім це важко було довести, адже російська влада всіляко заперечувала це.

Фактично, підтвердити це вдалося російському блогеру Юрію Дудю. Він опублікував відео з вертольота, де чітко помітно чорну рідину у воді затоки. Варіантів не багато, та найімовірніше, це саме нафта або нафтопродукти.

Фахівці гідрометслужби й раніше говорили про перевищення вмісту фенолу й нафтопродуктів у прибережній зоні в районі Халактирського пляжу.

Як ситуацію пояснювали у владі

Спершу Міністерство природи Камчатського краю запевняло, що колір води на Халактирському пляжі нормальний, а запах повітря цілком свіжий. Тож, мовляв, хвилюватися немає причин.

Щоб заспокоїти росіян місцевий уряд навіть опублікував відеодоказ. Та саме ним себе й видали. На відео помітні сліди коліс на піску пляжу. Тож, припускають, саме перед зйомкою пляж розчищали від мертвих тварин.

Згодом у Мінприроди таки підтвердили, що на пляжах виявляли тіла мертвих морських мешканців, а у воді виявили перевищення вмісту нафтопродуктів і фенолу. Втім досі запевняють, що все не так страшно.

Ми зафіксували поодинокі перевищення по нафтопродуктах (у 3,6 раза) й фенолу (у 2,5 раза). Це ненормальна ситуація, але водночас, такі перевищення не могли привести до важких екологічних наслідків,

– запевнив виконувач обов'язків глави Мінприроди Олексій Кумарков.

До цього влада протягом близько місяця намагалася замовчувати цю тему.

Версії нафтовиливу

Від самого початку, коли почали говорити про можливе екологічне лихо, були дві версії розливу нафти в Авачинську затоку:

витік з вантажних суден, що проходили через затоку,

витік внаслідок військових навчань Тихоокеанського флоту Росії.

Втім сам флот свою причетність до виливу нафтопродуктів відкидає. Там запевняють, що не проводили військових навчань у цьому регіоні ще з червня 2020 року.

Місце, де виявили вилив нафти в океан: карта