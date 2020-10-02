В Росії на Камчатці загинули тисячі морських тварин через витік нафтопродуктів та фенолу. Місцеві мешканці почали знаходити мертвих особин на березі Халактирського пляжу.

Також очевидці відзначили, що вода в прибережній зоні стала жовто-зеленого кольору. Про це повідомляє РБК-Росія.

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Наприкінці вересня серфери почали скаржитися, що після запливів на пляжі в них значно погіршився зір. Згодом лікарі поставили деяким з них діагноз – опік роговиці.

Місцеві мешканці почали знаходити мертву рибу, морських молюсків, птахів та навіть деяких ссавців.

Мертві тварини на пляжі Камчатки: відео

Що відомо про причини масової загибелі тварин

Експерти провели проби води, і виявили перевищення вмісту нафтопродуктів майже в 4 рази. Також встановлено надлишок ГДК фенолів.

Наразі прокуратура встановлює причини забруднення. За однією з версій, це міг бути викид нафтопродуктів з кораблів, які проходять повз пляж, а також з розташованих неподалік заводів.

Також не виключають і версію, що загибель морських тварин пов'язана з військовими навчання, які проводяться в бухті поблизу пляжу.