Понад 270 дельфінів роду гринда викинулися на західному узбережжі Тасманії. Це одне з наймасовіших викидань дельфінів на берег за останні 10 років в Австралії.

Дельфінів знайшли 21 вересня на мілководді в західній частині острова Тасманія – Маккуорі Хедс. Причина масового самогубства тварин невідома. Рятувальникам поки вдалось випустити у воду близько 25 тварин, повідомляє BBC.

Читайте також У Бразилії знайшли мертвого пінгвіна: тваринка проковтнула захисну маску – фото

У Тасманії дуже поширені викидання дельфінів на берег, але такої кількості тварин давно вже не бачили. Востаннє схожий викид зафіксували у 2009 році. Тоді на пляжі знайшли близько 200 дельфінів

Де саме знайшли дельфінів

Вперше дельфінів побачили на березі на віддаленій частині острова рятувальники Програми збереження морського життя Тасманії. Близько 200 тварин виявили біля човнів близько до води, ще 30 лежали за кілька сотень метрів від першої групи. Потім знайшли ще одну групу дельфінів – 30 тварин вглибині пляжу Оушен-Біч.

Більшість тварин перебувають у важкодоступних місцях. Це створює великі труднощі для рятувальників. Однак деякі дельфіни, яких викинуло ближче ділянок моря з великою глибиною, були успішно врятовані.



Дельфінів знайшли у віддаленій частині острова Тасманія – Маккуорі Хедс / Фото Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment

До теми Сотні тисяч мертвих карасів сплили у ріці Дніпра: фото

Як рятували дельфінів

На порятунок дельфінів прибули 40 рятувальників. Вони за допомогою спецобладнання занурили деяких тварин у воду. Якщо дельфіни добре почувалися, рятувальники допомагали їм відплисти якомога далі від берега.

Зазвичай ми маємо справу з тваринами, які вже висохли на пляжі. Тут все інакше. Деякі тварини напівзанурені у воду, тому не буде потрібно занадто багато працювати, щоб їх повністю занурити – просто доведеться трішки попітніти,

– розповів біолог Кріс Карліон.

Він також заявив журналістам, що завадити порятунку дельфінів можуть сильні хвилі. Тому для операції, мабуть, використають човни.

Дивіться відео порятунку дельфінів у Тасманії:

Дельфіни роду гринда можуть вижити після 3 – 4 днів на пляжі

За словами Карліона, завдяки попереднім рятувальним місіям біологи дізнались, що дельфіни роду гринда можуть вижити навіть після 3 – 4 днів перебування на пляжі. Під час цього випадку багато тварин викинуло в сприятливі, "вологі та прохолодні" умови.

Проте деякі дельфіни можуть бути занадто великими або ж лежати у невідповідному місці. Це може завадити порятунку таких тварин.

Ми візьмемо тварин з найкращими шансами вижити,

– сказав Карліон.

Про втрати рятувальники можуть повідомити лише після занурення у воду максимально можливої кількості дельфінів.

Морські біологи стверджують, що рятувальна місія може тривати кілька днів.



Деяких дельфінів рятувальники успішно занурили у воду / Фото Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment

Читайте також Масштабні пожежі в Бразилії: під загрозою вимираючі види тварин

Чому дельфіни викидаються на берег

Навколо Австралії та Нової Зеландії різні види дельфінів щороку здійснюють сезонні міграції. Їх групи інколи сягають 1000 тварин. Дослідники стверджують, що дельфіни пливуть за лідером. Вони мають дуже міцні соціальні зв’язки, тому, якщо лідер попливе на мілководдя, ціла група загине.

Це могли бути одна або декілька груп дельфінів. Оскільки дельфіни гринда є напрочуд соціальним видом, то вони, можливо, пливли двома групами,

– розповів доктор Карліон.

За словами вчених, причина, чому дельфіни викидаються на берег, наразі невідома.



Рятувальники знайшли 3 групи дельфінів. Всього їх було майже 270 тварин / Фото Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment