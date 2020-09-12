У Бразилії через стрімке розповсюдження пожежі під загрозою опинилися вимираючі види тварин. Рятувальники разом із волонтерами намагаються дістати їх безпосередньо з полум'я.

Тварин, яких встигають врятувати, саджають у клітку та евакуюють до безпечної зони. Про це пише The Associated Press.

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Волонтери долучилися також і до гасіння пожеж, адже надзвичайники працюють в складних умовах та не мають достатньої кількості людей, аби впоратися зі стихією.

Іноді ми трохи розчаровані, але ми намагаємось не втрачати надію і врятувати тих небагатьох тварин, яких ми можемо,

– сказала лікарка-ветеринар Карен Рібейро.

Вогонь вирує майже на 21 тисячі квадратних кілометрів. Чим загрожує чутливій екосистемі, яка є однією з найбільш біологічно різноманітних на планеті.

Причини та наслідки пожеж

Водночас багато займань стаються через скотарів та фермерів, які розчищають землю для посадки, підпалюючи сухостій. Часто вогонь виходить з-під контролю.

Експерти кажуть, що наслідки пожеж можуть бути гіршими ніж у 2005 році, коли згоріли рекордні 12 тисяч квадратних кілометрів.