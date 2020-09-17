На бразильському узбережжі люди знайшли мертвого магелланського пінгвіна. Як вдалось встановити вченим, найімовірніше, тваринка загинула через те, що проковтнула неправильно утилізовану захисну маску.

Її знайшли у шлунку пінгвіна. Про це повідомляє El Mundo. Дивіться також COVID-19 б'є по екології: планету забруднюють масками та рукавичками Що відомо про загибель пінгвіна: Ймовірно, це – перший випадок загибелі тварини від проковтування неправильно утилізованої захисної маски.

Пінгвіна знайшли на пляжі Жукехі в північній частині штату Сан-Паулу.

Після проведення розтину в його шлунку була знайдена маска моделі N95 чорного кольору. Такі використовують під час пандемії коронавірусу. Обережно! Фото 18+

Пінгвін загинув, бо проковтнув маску / Фото elmundoes Зверніть увагу! Про проблему із неправильною утилізацією масок та їх потраплянням у Світовий океан екологи повідомляли ще раніше. Вони б’ють на сполох, адже 75% від пластику, виготовленого для боротьби з коронавірусом, стануть відходами та потраплять на звалища і в океан.