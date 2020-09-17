У Бразилії знайшли мертвого пінгвіна: тваринка проковтнула захисну маску – фото
На бразильському узбережжі люди знайшли мертвого магелланського пінгвіна. Як вдалось встановити вченим, найімовірніше, тваринка загинула через те, що проковтнула неправильно утилізовану захисну маску.
Її знайшли у шлунку пінгвіна. Про це повідомляє El Mundo.
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Що відомо про загибель пінгвіна:
- Ймовірно, це – перший випадок загибелі тварини від проковтування неправильно утилізованої захисної маски.
- Пінгвіна знайшли на пляжі Жукехі в північній частині штату Сан-Паулу.
- Після проведення розтину в його шлунку була знайдена маска моделі N95 чорного кольору. Такі використовують під час пандемії коронавірусу.
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Пінгвін загинув, бо проковтнув маску / Фото elmundoes