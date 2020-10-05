Екологічне лихо на Камчатці: влада каже, що все "нормалізувалося" само по собі
На Камчатці загинули тисячі тварин, багато людей постраждали від опіків слизових, а в мережі опублікували відео плям від нафтопродуктів на воді. Попри це влада запевняє, що, мовляв, були якісь там проблеми, але все вже добре, бо "океан самоочистився".
Губернатор Камчатського краю у Росії Володимир Солодов у своєму інстаграмі розповів про ситуацію в Авачинській бухті (саме там сталася екологічна катастрофа через забруднення води, найімовірніше, нафтопродуктами).
До теми Масова загибель тварин на Камчатці: що спричинило екологічну катастрофу у Тихому океані
За словами Солодова, "Камчатка в порядку", ситуація там "нормальна" і "сприятлива". А все завдяки океану.
Люди відпочивають на березі моря. І загалом ситуація нормалізується – завдяки унікальній здатності океану до самовідновлення,
– заявив губернатор у відео.
І додав, що влада буде домагатися "повноцінного та досконального вивчення" причин забруднення, проби води будуть вивчати "в кращих лабораторіях" і так далі.
Коротко про катастрофу на Камчатці у Росії
На півострові Камчатка в Росії сталося екологічне лихо:
- 2 жовтня стало відомо, що тисячі морських істот (риби, молюски, птахи й навіть ссавці) викинулися на берег та загинули через витік нафтопродуктів.
- Буквально наступного дня блогер Юрій Дудь опублікував відео з вертольота, де чітко помітно чорну рідину у воді затоки. Фактично це довело, що в акваторію потрапили нафтопродукти.
- Також відомо й про багатьох постраждалих людей, у яких опіки слизових оболонок з'явилися після прогулянок пляжем. А також і про місцевих серферів, які скаржилися на погіршення зору.
Тисячі мертвих тварин виявили на узбережжі Авачинської затоки: розташування на карті