Внаслідок витоку нафти біля Камчатки на берег викинуло тисячі мертвих тварин. Крім того, через забруднення навколишнього середовища постраждали близько 30 людей.

На узбережжі поблизу Петропавловська-Камчатського знаходять тисячі мертвих риб, восьминогів, молюсків, морських їжаків, птахів та навіть ссавців. Про це повідомляє російське РБК.

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Виконувач обов'язків міністра природних ресурсів та екології Камчатського краю Олексій Кумарьков переконаний, що причиною загибелі морських тварин могло стати хімічне забруднення води, а на берег їх викинув шторм.

Що відомо про постраждалих людей

Про масову загибель тварин повідомили жителі Курильських островів. Крім того, у телеграм-каналі Mash повідомили, що від забруднення води постраждали вже 30 людей, серед них і діти.

Деякі потерпілі отримали опік слизової під час проголювання пляжем. Місцеві серфери скаржились на погіршення зору.

Що відбувається на Камчатці

Раніше в мережі поширили інформацію про витік нафтопродуктів у Авачинську затоку біля Камчатки. Російська влада всіляко заперечувала це.

Російський журналіст Юрій Дудь опублікував відео з вертольота, де чітко видко чорну рідину у воді затоки.

У Мінприроди Росії таки підтвердили, що у воді виявили перевищення вмісту нафтопродуктів і фенолу.

Мінприроди Росії Існують 2 версії, чому вода забруднена: витік нафтопродуктів із вантажних суден, що проходили через затоку, або внаслідок військових навчань Тихоокеанського флоту Росії.

Своєю чергою, флот стверджує, що до ситуації не причетний.

Дивіться відео, на берег викинуло тисячі морських мешканців:

Дивіться відео, на берег викинуло морських тварин: