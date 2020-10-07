Попри заяви російської влади про те, що ситуація на Камчатці нормалізувалася, вчені б'ють на сполох. За їхніми підрахунками, вже загинули 95% мешканців морського дна в бухті. І масштаби лиха лише збільшуватимуться.

Невтішні прогнози науковців

За словами фахівців, 95% морських організмів, що мешкають на дні Авачинської бухти неподалік від узбережжя Камчатки загинули. Про це повідомляє пресслужба уряду Камчатського краю.

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Науковці пояснили, що під час занурень на глибини від 10 до 15 метрів виявили масову загибель організмів, що мешкають у ґрунті дна. Науковий співробітник Кроноцького заповідника і Тихоокеанського інституту географії Іван Усатов зазначив, що в бухті збереглися окремі великі риби, креветки, краби, але в значно меншій кількості.

Крім того, підводний фотограф заявив, що через занурення в бухті у нього виник опік слизової оболонки. Водночас раніше люди скаржилися на опік слизової навіть просто після прогулянки узбережжям.

Учасники експедиції констатували, що масштаб лиха буде тільки збільшуватися.

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