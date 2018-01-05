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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 4 січня: Ноздровській погрожував нардеп та пікет "95 Кварталу"

09:04, сьогодні 4234 Читать новость на русском
Головні новини 4 січня: Ірині Ноздровська
Головні новини 4 січня: Ірині Ноздровська / Фото з відкритих джерел

Правозахисниці Ірині Ноздровській погрожував народний депутат, на якого вона працювала. Активісти прийшли з пікетом до телеканалу "1+1". Такими були головні новини 4 січня.

Ноздровській погрожував нардеп

Резонансне вбивство правозахисниці Ірини Нозровської обростає все новими скандальними подробицями. Вона працювала у команді нардепа від групи "Відродження" Антона Яценка. І отримувала від нього погрози.

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Відео, яке це підтверджує, поширив журналіст Андрій Дзиндзя. На відеозаписі – телефонна розмова між Ноздровською і дружиною нардепа – Людмилою Кравчук.

Пікет "95 Кварталу"

4 січня активісти влаштували акцію протесту "За гумор без дискримінації" біля будівлі телеканалу 1+1 у Києві. На акцію люди вийшли через новорічний номер "95 Кварталу", що виходив в ефірі "1+1".

Цей виступ активісти назвали гомофобським, що принижує права людей. Зокрема у ньому прямо звучали образи щодо незрячих та секс-меншин.

На акцію активісти тримали у руках плакати "95 квартал = систематичний злочин проти людяності" та "Je suis Buratino". При цьому ніхто із представників каналу до активістів не вийшли.

У телекомпанії "1+1 медіа" вибачилися за невдалий жарт кварталівців. У компанії впевнені, що тема сексуальних меншин є важливою та актуальною в сучасному суспільстві.

Проте активісти зазначають, що вибачень в інтернеті не достатньо, адже гомофобний номер транслювали у прайм-тайм по телебаченні.

Коли чекати зиму?

По-весняному тепла погода залишатиметься в Україні і на різдвяні свята. А от зимові холоди прийдуть лише 9 січня. Температура повітря опуститься трохи нижче нуля та місцями випаде сніг.

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Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. При цьому вона заспокоїла, що сильний циклон "Елеонор", що пройшовся Францією, Німеччиною, Нідерландами та Бельгією, не зашкодить Україні. Максимум, що він може зробити на території України – це спровокувати опади у західних областях.

Також синоптик не прогнозує потужного, штормового вітру.

Теги: Новини України Квартал 95 Ірина Ноздровська
Джерело: 24 Канал
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