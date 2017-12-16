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Головні новини 15 грудня: Facebook заполонив небезпечний вірус, "Київстар" оштрафували

09:01, сьогодні 3232 Читать новость на русском
Головні новини 15 грудня в Україні та світі: у Facebook шириться новий вірус, АМКУ оштрафував
Головні новини 15 грудня в Україні та світі: у Facebook шириться новий вірус, АМКУ оштрафував "Київстар" / Колаж 24 Канал

У соціальній мережі Facebook серед українських користувачів почав поширюватися новий вірус, Антимонопольний комітет оштрафував оператора мобільного зв'язку "Київстар", телеканал ZIK, що належить опальному олігарху Петрові Димінському, заявив про спробу рейдерського захоплення з боку представників Адміністрації Президента. Такими були головні новини п'ятниці, 15 грудня, в Україні та світі.

Увага! Новий вірус у Facebook

Користувачів Facebook попередили про новий вірус, який шириться соцмережею. Річ у тім, що 15 грудня українські юзери почали отримувати дивні листи із вкладеним файлом з назвою video_9504.zip. Зауважимо, що у різних повідомленнях цифри в назві можуть змінюватися, але принцип роботи вірусу є однаковим.

Вірус, Facebook, соцмережі, хакери
Новий вірус у Facebook поширюється через приватні повідомлення

Так, якщо відкрити цей файл, то розпочинається завантаження програми. Далі з’являється значок, схожий на YouTube, і зловмисники отримують доступ до даних користувача. Потім хакери починають розсилати заражені файли від імені користувача.

Що робити, якщо Ви заразилися, читайте за посиланням.

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Чималенький штраф "Київстар"

Один із найбільших операторів мобільного зв’язку України "Київстар" змушений буде заплатити штраф у понад 21 мільйон гривень. Відповідне рішення ухвалив Антимонопольний комітет України.

Зауважимо, що причиною такого кроку стала так звана "посекундна тарифікація", яку встановив оператор.

"Київстар" поширював інформацію щодо умов тарифікаціі, яка вводить в оману, таким чином порушуючи статтю "Про захист від недобросовісної конкуренції". Оператор у своїй комунікації щодо умов тарифікації використовував три типи тверджень у двох з яких зазначалось, що тарифікація – "посекундна". За фактом це твердження є неправдивим, оскільки вартість повної хвилини розмови списувалась в першу секунду розмови,
– зазначив голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв.

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Хто хотів захопити ZIK Димінського?

Керівництво телеканалу ZIK заявило, що на них чиниться неабиякий тиск з боку чинної влади, в тому числі і Адміністрації Президента. Зокрема, на телеканалі переконують, що народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій разом з дружиною Катериною просили в його власника Петра Димінського "віддати мовник в управління на 3 роки".

"Саме після цієї невдалої рейдерської спроби розпочалися чергові маніпуляції громадською думкою з боку правоохоронних органів про причетність Димінського до ДТП", – наголошують журналісти.

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До слова, сама Катерина Загорій, яка є визнаним медіа-експертом, підтвердила, що разом із чоловіком Глібом цікавилася телеканалом ZIK, щоправда робили вони це у власних інтересах і Адміністрація Президента до цього не має жодного стосунку.

Щодо історії про ДТП, то під час розмови пролунало одне речення, в якому він сказав, що є невинним. Ми ж цю розмову не записували. Якщо пан Димінський це робив, то нехай пред'явить і одразу все стане зрозумілим, чого вона стосувалася. У вівторок, 12 грудня, ми переписувалася із представницею Димінського та отримувала від неї різні комерційні пропозиції. "Рейдерами" ми ж стали, коли пана Димінського оголосили в розшук,
– констатувала вона.

Теги: Новини України Новини політики Facebook Медіа Петро Димінський Мобілізація хакери Інтернет
Джерело: 24 Канал
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