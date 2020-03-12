13:06
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"
      Вєсті Кремля
      22:21, 11 березня
      Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора
      Вєсті.UA
      20:22, 11 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Головну зустріч рітейлерів RAU EXPO 2020 перенесли на осінь через поширення коронавірусу

      -

      Організаційний комітет найбільшої в Україні виставки індустрії рітейлу й девелопменту RAU EXPO 2020 оголосив про перенесення заходу на осінь.

      Причина – погіршення епідеміологічної ситуації та посилення мір безпеки для учасників заходу.

      Виставка RAU EXPO 2020, яку щорічно проводить Асоціація рітейлерів України, була запланована на 2-3 квітня. Але через епідеміологічну ситуацію у світі організатори вирішили перенести захід на осінь.

      Ми відповідально ставимося до своєї роботи й активно реагуємо на всі зовнішні чинники, які можуть поставити під загрозу здоров’я і життя наших гостей. Оцінивши темпи поширення коронавірусу в світі й підтримавши заходи для запобігання епідемії в Україні, ми переносимо проведення RAU EXPO 2020 на осінь,
      – заявив Андрій Жук, голова правління Асоціації рітейлерів України.

      Нова дата проведення RAU EXPO 2020 ще уточнюється. Наразі організатори розглядають можливість об’єднання виставки разом з церемонією нагородження кращих компаній сфери роздрібної торгівлі, e-commerce та торговельної нерухомості України RAU Awards 2020, яка відбувається щорічно наприкінці вересня.

      Що відомо про RAU EXPO 2020?

      Це щорічна найбільша спеціалізована виставка індустрії рітейлу й девелопменту в Україні, яка об’єднує:

      • 2 дні виставки;
      • 3 виставкові зали;
      • 90+ компаній-експонентів;
      • 500+ компаній-учасників;
      • 80+ топ-спікерів – перші особи і топменеджмент рітейлу й девелопменту;
      • презентації кейсів, нових об’єктів торговельної нерухомості та панельні дискусії;
      • більше 2000 гостей з 8 країн світу;
      • after party.

      Оргкомітет продовжить посилено працювати над програмою виставки, щоб восени представити ще більше цікавих спікерів й унікальних експозон.

      Що робити з квитками?

      Гості, які уже придбали квитки на RAU EXPO 2020, зможуть використати їх восени. Або дізнатись додаткову інформацію в організаторів:

      Юлія Кушка, +38 067 223 07 30, [email protected]
      Олеся Кобцева, +38 050 313 74 53, [email protected]

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:01 Вакарчук – вже не голова "Голосу": біографія політика та музиканта
      Наталя Боднар
      сьогодні , 11:30 Криза в Росії: як Путін захоплює владу
      Іван Яковина
      сьогодні , 09:03 Пандемія і заборона в’їзду до США: світові фондові ринки різко обвалилися
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 11:10 Коронавірус – не чума і не холера: боремося з панікою
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 11:00 7 моторошних фільмів про епідемії та віруси
      Юлія Михайлова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук