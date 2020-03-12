Головну зустріч рітейлерів RAU EXPO 2020 перенесли на осінь через поширення коронавірусу

Організаційний комітет найбільшої в Україні виставки індустрії рітейлу й девелопменту RAU EXPO 2020 оголосив про перенесення заходу на осінь.

Причина – погіршення епідеміологічної ситуації та посилення мір безпеки для учасників заходу.

Виставка RAU EXPO 2020, яку щорічно проводить Асоціація рітейлерів України, була запланована на 2-3 квітня. Але через епідеміологічну ситуацію у світі організатори вирішили перенести захід на осінь.

Ми відповідально ставимося до своєї роботи й активно реагуємо на всі зовнішні чинники, які можуть поставити під загрозу здоров’я і життя наших гостей. Оцінивши темпи поширення коронавірусу в світі й підтримавши заходи для запобігання епідемії в Україні, ми переносимо проведення RAU EXPO 2020 на осінь,

– заявив Андрій Жук, голова правління Асоціації рітейлерів України.

Нова дата проведення RAU EXPO 2020 ще уточнюється. Наразі організатори розглядають можливість об’єднання виставки разом з церемонією нагородження кращих компаній сфери роздрібної торгівлі, e-commerce та торговельної нерухомості України RAU Awards 2020, яка відбувається щорічно наприкінці вересня.

Що відомо про RAU EXPO 2020?

Це щорічна найбільша спеціалізована виставка індустрії рітейлу й девелопменту в Україні, яка об’єднує:

2 дні виставки;

3 виставкові зали;

90+ компаній-експонентів;

500+ компаній-учасників;

80+ топ-спікерів – перші особи і топменеджмент рітейлу й девелопменту;

презентації кейсів, нових об’єктів торговельної нерухомості та панельні дискусії;

більше 2000 гостей з 8 країн світу;

after party.

Оргкомітет продовжить посилено працювати над програмою виставки, щоб восени представити ще більше цікавих спікерів й унікальних експозон.

Що робити з квитками?

Гості, які уже придбали квитки на RAU EXPO 2020, зможуть використати їх восени. Або дізнатись додаткову інформацію в організаторів:

Юлія Кушка, +38 067 223 07 30, [email protected]

Олеся Кобцева, +38 050 313 74 53, [email protected]