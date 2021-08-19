Про це повідомив голова рахункової комісії Віталій Панов на позачерговій сесії 19 серпня. Попередньо головою облради був теж представник партії "Слуга народу" Артур Товмасян.
До теми Депутати критикували: у Харкові звільнили голову облради Артура Товмасяна
Голосували таємно
Окрім партії "Слуга народу", жодна інша не висувала кандидатуру на пост голови Харківської облради. Раніше Тетяна Єгорова-Луценко повідомила, що готова працювати на цій посаді. Вона побажала своєму колезі Артуру Товмасянові довести невинність у суді.
Ми обговорювали кандидатуру того, хто зможе обійняти цю посаду. Я заявляю, що готова працювати на цій посаді для розвитку нашого регіону. Вчора фракція мене підтримала, я готова до цього. Я бажаю Артуру Товмасяну довести свою невинність у суді,
– сказала Єгорова-Луценко.
Обрання нової голови облради відбулося шляхом таємного голосування 19 серпня. "За" проголосували 75 осіб, а "проти" – 9 осіб.
Що відомо про Тетяну Єгорову-Луценко
Депутатка була першою заступницею Олексія Кучера під час його керівництва Харківською ОДА. З грудня 2017 по грудень 2019 – керівниця Управління юстиції Харківської області.
Також балотувалася до Верховної Ради на виборах 2020 року. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на кафедрі екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
У 2015 році балотувалася до Харківської обласної ради, Лозівської міськради та Лозівської райради. На час висування була членом "Радикальної партії Олега Ляшка".
Дані з "ПолітХаб"