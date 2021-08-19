Про це повідомив голова рахункової комісії Віталій Панов на позачерговій сесії 19 серпня. Попередньо головою облради був теж представник партії "Слуга народу" Артур Товмасян.

До теми Депутати критикували: у Харкові звільнили голову облради Артура Товмасяна

Голосували таємно

Окрім партії "Слуга народу", жодна інша не висувала кандидатуру на пост голови Харківської облради. Раніше Тетяна Єгорова-Луценко повідомила, що готова працювати на цій посаді. Вона побажала своєму колезі Артуру Товмасянові довести невинність у суді.

Ми обговорювали кандидатуру того, хто зможе обійняти цю посаду. Я заявляю, що готова працювати на цій посаді для розвитку нашого регіону. Вчора фракція мене підтримала, я готова до цього. Я бажаю Артуру Товмасяну довести свою невинність у суді,

– сказала Єгорова-Луценко.

Обрання нової голови облради відбулося шляхом таємного голосування 19 серпня. "За" проголосували 75 осіб, а "проти" – 9 осіб.