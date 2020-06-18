У конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку переміг чинний глава "Піреус Банку" Сергій Наумов. Його кандидатуру під час голосування 17 червня підтримала більшість членів наглядової ради фінустанови.

Як проходило обрання голови Ощадбанку

"Вони всі пересварилися кілька разів. Градус дискусії був занадто високий. Всі всіх бояться, а також стороннього впливу. При цьому за указом президента, їхня зарплата зменшена до всього 47 тисяч гривень", – відзначило джерело видання FinClub.

Читайте також Після скарг підприємців Зеленський особисто подзвонив голові "Укрексімбанку": про що говорили

Перед голосуванням за нового очільника Ощадбанку 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за винагороду за заступника голови "Укргазбанку" Геннадія Хелемського. Члени наглядової ради повідомили про цей факт службі безпеки банку.

Тим часом нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський назвав цю ситуацію провокацією і вимагає скасувати результати другого конкурсу.

До чого тут Коломойський

Зауважимо, що результати першого конкурсу були скасовані через "непередбачувані зовнішні обставини", оскільки в них перемагав чинний глава Ощадбанку Андрій Пишний.

З поста Дубінського очевидно, що Коломойський дуже очікував отримати контроль над Ощадбанком, але не виходить,

– заявив FinClub банкір, близький до Офісу Президента.

Що відомо про Сергія Наумова