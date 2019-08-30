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      Гончарук розповів, що чекає на Укрзалізницю та інші державні підприємства

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      Укрзалізницю можуть розділити на 3 компанії
      Укрзалізницю можуть розділити на 3 компанії / poltava365.com

      Новий уряд планує вивести всі державні та комунальні підприємств з відання міністерств та створити окремий холдинг, який ними займатиметься. Крім цього, прем'єр Олексій Гончарук виступає за проведення "великої приватизації".

      Як розповів Гончарук журналістам в п'ятницю, особисто його позиція – "чим менше держави в економіці, тим краще". Щоправда, деякі підприємства все одно залишаться за державою, зокрема, Укрзалізниця.

      Залишаться підприємства, які є стратегічними – та ж "Укрзалізниця". Там є частина, яка не може бути приватизована – залізничне полотно,
      – зазначив міністр.

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      Водночас Гончарук пропонує поділити "Укрзалізницю" на трьох операторів, лише один з яких – якому належатиме залізничне полотно – повинен залишитися у власності держави.

      "Те, що може бути і є природною монополією, де не може бути конкурентного ринку можна залишати державі. І то я б заводив туди приватний капітал на міноритарну частку, щоб він стимулював розвиток", – зазначив прем'єр-міністр.

      Важливо: В Офісі президента хочуть розпочати велику приватизацію з продажу державних банків

      Крім цього, в уряді обговорюють ідею створення державного холдингу, якому будуть підпорядковуватись державні та комунальні підприємства, які наразі закріплені за окремими міністерствами.

      "Щоб у кожного міністра не було цих грон, що висять на балансі. З-під Кабміну це потрібно забрати, політики взагалі не повинні цим займатися. Це повинен бути окремий менеджмент. І у нас є попередня домовленість з сильною особистістю, яка очолить процес створення цього холдингу", – сказав Гончарук.

      Кабінет міністрів України

      Хто є хто в новому Кабінеті міністрів / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Укрзалізниця Приватизація
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