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Гоночний симулятор F1 2018: системні вимоги та трейлер гри

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F1 2018: системні вимоги та трейлер гри
F1 2018: системні вимоги та трейлер гри / Фото з вільних джерел

До релізу гоночного симулятора F1 2018 залишилось менше трьох тижнів. У зв'язку з цим британська компанія Codemasters опублікувала системні вимоги до PC-версії проекту на його офіційній сторінці в Steam.

Про це повідомляє DSOGaming.

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Студія Codemasters готується випустити чергову частину своєї популярної серії. Подивитися на весь світ із-за керма боліда геймери зможуть в новій версії гоночного симулятора F1 2018.

Ми були в захваті від того, як тепло гравці прийняли F1 2017, і дуже раді, що F1 2018 продовжить настільки сильну серію. Протягом останніх кількох років ми активно співпрацюємо з гравцями, щоб зрозуміти, що для них важливо,
– зазначив директор серії F1 Пол Дьял.

Мінімальні системні вимоги F1 2018:

  1. Операційна система: Windows 7/8/10 (тільки 64-розрядні системи);
  2. Процесор: Intel Core i3-2130 або AMD FX-4300;
  3. Оперативна пам'ять: 8 ГБ;
  4. Відеокарта: GeForce GT 640 або Radeon HD 7750;
  5. Версія DirectX: 11;
  6. Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги F1 2018:

  1. Операційна система: Windows 7/8/10 (тільки 64-розрядні системи);
  2. Процесор: Intel Core i5-8600K або AMD Ryzen 5 2600X;
  3. Оперативна пам'ять: 8 ГБ;
  4. Відеокарта: GeForce GTX 1060 або Radeon RX 580;
  5. Версія DirectX: 11;
  6. Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ.

Скріншот з гри F1 2018
Скріншот з гри F1 2018

Варто відзначити, що F1 2018 надійде в продаж 24 серпня на платформах PlayStation 4, Xbox One і PC. Гра запропонує всі офіційні команди, пілотів і траси поточного гоночного сезону, включаючи автодром Поль Рікар і трасу Хоккенхаймринг.

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Трейлер гри F1 2018 – дивіться відео

 

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Теги: Техно Інтернет Ігри Формула-1
Джерело: 24 Канал
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