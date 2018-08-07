Гоночний симулятор F1 2018: системні вимоги та трейлер гри

До релізу гоночного симулятора F1 2018 залишилось менше трьох тижнів. У зв'язку з цим британська компанія Codemasters опублікувала системні вимоги до PC-версії проекту на його офіційній сторінці в Steam.

Про це повідомляє DSOGaming.

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Студія Codemasters готується випустити чергову частину своєї популярної серії. Подивитися на весь світ із-за керма боліда геймери зможуть в новій версії гоночного симулятора F1 2018.

Ми були в захваті від того, як тепло гравці прийняли F1 2017, і дуже раді, що F1 2018 продовжить настільки сильну серію. Протягом останніх кількох років ми активно співпрацюємо з гравцями, щоб зрозуміти, що для них важливо,

– зазначив директор серії F1 Пол Дьял.

Мінімальні системні вимоги F1 2018:

Операційна система: Windows 7/8/10 (тільки 64-розрядні системи); Процесор: Intel Core i3-2130 або AMD FX-4300; Оперативна пам'ять: 8 ГБ; Відеокарта: GeForce GT 640 або Radeon HD 7750; Версія DirectX: 11; Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги F1 2018:

Операційна система: Windows 7/8/10 (тільки 64-розрядні системи); Процесор: Intel Core i5-8600K або AMD Ryzen 5 2600X; Оперативна пам'ять: 8 ГБ; Відеокарта: GeForce GTX 1060 або Radeon RX 580; Версія DirectX: 11; Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ.



Скріншот з гри F1 2018

Варто відзначити, що F1 2018 надійде в продаж 24 серпня на платформах PlayStation 4, Xbox One і PC. Гра запропонує всі офіційні команди, пілотів і траси поточного гоночного сезону, включаючи автодром Поль Рікар і трасу Хоккенхаймринг.

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Трейлер гри F1 2018 – дивіться відео

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