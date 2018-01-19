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Гонтарева розповіла, де провела свою відпустку

20:43, 19 січня 832 Читать новость на русском
Гонтарева розповіла, де провела свою відпустку
Гонтарева розповіла, де провела свою відпустку / Фото з відкритих джерел

Голова Національного банку Валерія Гонтарева відпочивала під час відпустки на морі, а також – місяць вона провела в екзотичній Індії.

Про це Гонтарева розповіла в інтерв'ю "Українським новинам".

Як відомо, 10 квітня 2017 року Валерія Гонтарєва оголосила про свою відставку. У вересні того ж року у Нацбанку заявили, що Гонтарєва буде перебувати у відпустці своїм коштом до офіційного звільнення.

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Цілий червень, я як планувала, відновлювала сили в Індії. Після цього я з вересня перебуваю в Києві. Влітку ще їздила з дітьми й онуками на море,
– зізналася голова НБУ.

Окрім того, у вільний час у Києві Гонтарева активно відвідує публічні заходи – виставки, театри та інше.

"До речі, у вівторок була в театрі на Лівому березі. На жаль, я 9 місяців ніде не можу працювати й не можу займатися професійною діяльністю, тому що де-юре я дотепер є головою Національного банку, хоча де-факто я перестала ним бути ще 10 травня", – зазначила вона.

Нагадаємо, 18 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проекти постанов щодо звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України. А на її місце Порошенко хоче призначити Якова Смолія.

Теги: Новини України відпочинок НБУ Валерія Гонтарева Індія Відставка Гонтаревої
Джерело: 24 Канал
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