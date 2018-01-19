Гонтарева в Україні і готова звітувати в Раді: в НБУ показали фотодоказ

Екс-готова НБУ Валерія Гонтарева зараз перебуває в Україні і готова звітувати про виконану роботу з трибуни Верховної Ради.

У цьому принаймні запевняють на Facebook-сторінці Національного банку України.

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Ввечері 19 січня там з'явилось фото Валерії Гонтаревої у бірюзовому пуховику біля входу у будівлю НБУ.

"Друзі, це фотовідповідь на закиди деяких політиканів про те, що Валерія Гонтарева перебуває поза межами України", – йдеться у повідомленні під фото.

За даними НБУ, Гонтарева вже сьогодні чекала на можливість відзвітувати у Верховній Раді про виконану роботу на посади голови НБУ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проекти постанов щодо звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України. А на її місце Порошенко хоче призначити Якова Смолія.