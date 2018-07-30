Google створила унікальний чіп для "розумної" побутової техніки

Компанія Google вирішила перенести задачі із прийняття рішень в периферійні пристрої масштабу речей із підключенням до інтернету. Простіше кажучи, озброїти мініатюрні датчики та модулі електронними "мізками", які в масштабі реального часу зможуть приймати різні рішення.

Про це йдеться на сторінці офіційного блогу компанії Google Blog.

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Для датчиків і модулів Інтернету речей компанія розробила ASIC Edge TPU мініатюрних розмірів. Про габарити чіпа можна судити по фотографії нижче, де він розміщений на 19-міліметровій монеті в один цент США. При проектуванні прискорювача акцент був зроблений на низькому споживанні. Розробка відповідає трьом вимогам: максимальним співвідношенням продуктивність на ват, максимальним співвідношенням продуктивність на долар і, звичайно ж, рішення повинно бути якомога менше за розмірами.



Розміри чіпа Google ASIC Edge TPU у порівнянні із центом

Зі зрозумілих причин настільки мініатюрний чіп не здатний навчатися моделям машинного навчання, тому Google реалізувала проект у вигляді двох ступенів. Навчатися машинній логіці будуть вилучені центри з обробки даних. Прискорювач Edge TPU в кінцевих пристроях буде оперувати навченими моделями і приймати рішення на базі обміну з віддаленими базами.



Модель роботи "двухфакторної" системи штучного інтелекту з навчання моделей і прийняття рішень

Сфера використання такого тандему, впевнені в Google, гранично широка. Датчики на місцях моментально зможуть визначати брак у виробах на заводських конвеєрах, підказувати власникам магазинів про швидке зникнення товарів на полицях, регулювати рух транспорту, включаючи автопілот і, в загальному, управляти процесами, в яких завжди щось може піти не так.

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З жовтня поточного року компанія почне поширювати набір для розробників з прискорювачами Edge TPU. Набір включає модуль SOM (system on module), який містить Google Edge TPU, процесор NXP, Wi-Fi і чіп безпеки Microchip. Набір вже можна замовити, проте ціна питання наразі не розкривається.

Що таке Інтернет речей? Це глобальна мережа підключених до Інтернету фізичних пристроїв – "речей", оснащених сенсорами, датчиками і пристроями передачі інформації. Ці пристрої об'єднані за допомогою підключення до центрів контролю, управління і обробки інформації.

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