10:28
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Google Translate "пророкує" апокаліпсис

802 Читать новость на русском
Google Translate "пророкує" апокаліпсис
Google Translate "пророкує" апокаліпсис / Фото з вільних джерел

Штучний інтелект Google вирішив використати платформу Translate, аби донести древні передбачення про кінець світу. Окрім того, якщо набирати багато разів ag і вибирати переклад з сомалійського на англійську, результати теж віддають біблійними пророцтвами.

Про це повідомляє Motherboard.

Читайте також: Google почав видавати зображення Трампа на запит "Idiot"

В результаті помилкової роботи алгоритму при багаторазовому повторенні слова dog з подальшим автоматичним перекладом з мови маорі на англійську мову, користувач може отримати таку відповідь:

Час Судного Дня розпочнеться через три хвилини в дванадцять. Ми відчуваємо ознаки і драматичні події в світі, які свідчать, що ми все більше наближаємося до кінця часів і другого пришестя Ісуса.

Google Translate пророкує кінець світу
Google Translate пророкує кінець світу

Представник Google повідомив, що дивні результати були обумовлені введенням в систему нісенітниці, у відповідь на яку була також сформована нісенітниця. Інші експерти повідомили, що при навчанні системи, напевно, використовувалися релігійні тексти. Збій, який відображений на наведеному відео, швидше за все, пов'язаний з типом даних, на основі яких проводилося навчання нейромережі – принаймні, це найбільш логічне пояснення.

Google Translate пророкує кінець світу – дивіться відео

 

Джон Крістіан, в свою чергу, передбачає, що такий результат не обійшовся без свідомої участі співробітників Google, які вирішили так пожартувати, задіявши релігійний словник при певних умовах (в даному випадку спусковим механізмом є неперекладний безглуздий набір слів).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Google Інтернет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ЧС-1962 з футболу: жахливий землетрус, смертельна травма і "Великий Кульгавий"
сьогодні, 10:01 ЧС-1962 з футболу: жахливий землетрус, смертельна травма і "Великий Кульгавий"
84
Що в Україні відбувається на ринку землі та якою повинна бути земельна реформа
сьогодні, 10:00 Що в Україні відбувається на ринку землі та якою повинна бути земельна реформа
Тетяна Острікова 80
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
23 липня, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Куди підуть гроші після підвищення тарифу на метро
сьогодні, 09:00 Куди підуть гроші після підвищення тарифу на метро
Тетяна Мартинюк 142
Чому українці дозволяють собі читати пропагандистські газети?
сьогодні, 08:40 Чому українці дозволяють собі читати пропагандистські газети?
Петро Охотін 298
У Росії пояснили, чому заблокували IP-адреси Google
 22 квітня , 14:47
Остаточно "зламали": Росія залишилась без YouTube
 24 квітня , 18:19
Google Chrome отримає масштабне оновлення
 16 липня , 18:00
Нова загроза в Google Chrome: експерти виявили вірус, який викрадає дані банківських карт
 21 травня , 11:02
Facebook тестує новий сервіс роботи з лідерами думок
 21 травня , 18:03
Автор гри Skyrim розповів, чим окрім розробки ігор займається студія Bethesda
сьогодні , 10:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук