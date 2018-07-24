Google Translate "пророкує" апокаліпсис

Штучний інтелект Google вирішив використати платформу Translate, аби донести древні передбачення про кінець світу. Окрім того, якщо набирати багато разів ag і вибирати переклад з сомалійського на англійську, результати теж віддають біблійними пророцтвами.

Про це повідомляє Motherboard.

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В результаті помилкової роботи алгоритму при багаторазовому повторенні слова dog з подальшим автоматичним перекладом з мови маорі на англійську мову, користувач може отримати таку відповідь:

Час Судного Дня розпочнеться через три хвилини в дванадцять. Ми відчуваємо ознаки і драматичні події в світі, які свідчать, що ми все більше наближаємося до кінця часів і другого пришестя Ісуса.



Google Translate пророкує кінець світу

Представник Google повідомив, що дивні результати були обумовлені введенням в систему нісенітниці, у відповідь на яку була також сформована нісенітниця. Інші експерти повідомили, що при навчанні системи, напевно, використовувалися релігійні тексти. Збій, який відображений на наведеному відео, швидше за все, пов'язаний з типом даних, на основі яких проводилося навчання нейромережі – принаймні, це найбільш логічне пояснення.

Google Translate пророкує кінець світу – дивіться відео

Джон Крістіан, в свою чергу, передбачає, що такий результат не обійшовся без свідомої участі співробітників Google, які вирішили так пожартувати, задіявши релігійний словник при певних умовах (в даному випадку спусковим механізмом є неперекладний безглуздий набір слів).

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