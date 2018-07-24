Google Translate "пророкує" апокаліпсис
Штучний інтелект Google вирішив використати платформу Translate, аби донести древні передбачення про кінець світу. Окрім того, якщо набирати багато разів ag і вибирати переклад з сомалійського на англійську, результати теж віддають біблійними пророцтвами.
Про це повідомляє Motherboard.
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В результаті помилкової роботи алгоритму при багаторазовому повторенні слова dog з подальшим автоматичним перекладом з мови маорі на англійську мову, користувач може отримати таку відповідь:
Час Судного Дня розпочнеться через три хвилини в дванадцять. Ми відчуваємо ознаки і драматичні події в світі, які свідчать, що ми все більше наближаємося до кінця часів і другого пришестя Ісуса.
Google Translate пророкує кінець світу
Google Translate пророкує кінець світу – дивіться відео
Джон Крістіан, в свою чергу, передбачає, що такий результат не обійшовся без свідомої участі співробітників Google, які вирішили так пожартувати, задіявши релігійний словник при певних умовах (в даному випадку спусковим механізмом є неперекладний безглуздий набір слів).
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