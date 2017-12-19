Гопко пояснила важливість резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму

Масштабні судові вироки у МЗС пов'язують із резолюцією ООН щодо Криму. Її оновлений варіант повинні ухвалити сьогодні, 19 грудня, на Генасамблеї.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

У Криму продовжують суди над кримськотатарськими активістами, які вийшли на пікети. Окупаційна влада вже винесла 65 рішень, серед яких – жодного виправдального. 5 особам присудили штраф у розмірі 15 тисяч рублів, це майже 7 тисяч гривень. Ще 60 повинні заплатити по 10 тисяч рублів, або 5 тисяч гривень. Попереду ще 15 засідань.

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"Незаконні рішення, оскільки вони є окупаційними, мають на мету не лише розчавити волю кримських татар. Росія таким чином напередодні голосування Генасамблеї ООН показує своє відверте нехтування", – зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Голова комітету закордонних справ Ганна Гопко вважає, що затвердження резолюції дасть змогу Україні зробити ще один крок до деокупації півострова. Також це дасть можливість запровадити персональні санкції проти тих людей, які порушують права людини в Криму.

Це черговий крок до деокупації Криму, посилення нашої міжнародно-правової позиції, можливість надалі тиснути на Кремль у звільненні політичних в'язнів, у вимозі посилення санкцій та застосуванні акту Магнітського, що передбачає арешт майна всіх високопосадовців, причетних до порушення прав людини,

– заявила Ганна Гопко.

Міжнародна спільнота закликала Москву негайно виконати тимчасові заходи, які постановив Міжнародний суд ООН у квітні 2017 року. Зокрема, припинити порушення прав етнічних українців і кримських татар – відновити роботу Меджлісу та надати доступ до навчання українською та кримськотатарською мовами.

Нагадаємо, що у листопаді резолюцію погодив Третій комітет Організації Об'єднаних Націй. Співавторами документу виступили понад 40 країн. Чинна резолюція засуджує російську окупацію півострова. Уряд Британії звернувся до міжнародної спільноти, щоб країни ЄС підтримали новий текст резолюції. У Сполученому Королівстві впевнені, що оновлена резолюція допоможе припинити порушення прав людини на півострові.