Горить Одеський коледж економіки: багато постраждалих – фото

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнув вогонь. Людей із будівлі евакуювали, на місці багато швидких. Деякі студенти, рятуючись від вогню, вистрибували через вікна.

Займання виникло о 10:12 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Орієнтовна площа пожежі – 2000 метрів квадратних, існує загроза поширення вогню. Наразі до гасіння залучили 65 осіб та 16 одиниць техніки. Госпіталізували вже 9 осіб.



Пожежа в Одесі/ Джерело: dsns.gov.ua

Місцеве видання "Думська" пише, що на місці дуже багато швидких. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху. Приїхав міський голова Геннадій Труханов.



Пожежники біля коледжу в Одесі/ Джерело: dsns.gov.ua



Швидкі біля місця пожежі/ Джерело: dumskaya.net

Шестиповерховий будинок на розі вулиць Пушкінської і Троїцької вважається пам`яткою архітектури, його побудували у 1914 році. Зараз там розташована низка фірм і установ. Серед них – інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де і виникла пожежа.

Дивіться відео з місця пожежі в одеському коледжі: