Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни

Строительный проект похоронит историческую памятку и много поселков и деревень.

Вспоминая о Турции, мы зачастую ассоциируем эту страну исключительно с пляжным отдыхом и отелями all-inclusive на разное количество звезд. Всеми изведанные туристические места страны – Стамбул, Измир или Анталия – ими уже никого не удивить. Но я, как самостоятельный путешественник, решила открыть свою Турцию, другую и не туристическую.

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В это путешествие по Ближнему Востоку я отправилась автостопом, о чем ни разу не пожалела. Гостеприимство в восточных странах – отдельная тема, поэтому сложностей в передвижении особо испытывать не пришлось.

На пути в Мидьят, водитель, который остановился для меня и моего турецкого друга, Мурата – рассказал нам об удивительных пещерах, которые находятся в городе Хасанкейф, и которые в скором времени могут исчезнуть. Естественно, во мне проснулся интерес: что за чудо такое – исчезающее?

Древние сооружения Хасанкейфа / Фото Morethantravel

Хасанкейф – маленький город на юго-востоке Турции и одновременно район в провинции Батман. Он расположился на территории древней и величественной Месопотамии, в долине реки Тигр.

Местная экономика держится здесь исключительно на туризме. Это включает в себя продажу сувениров и работу маленьких кафе – чаще семейного типа.

Небольшой базар с яркой колоритной национальной одеждой, ряды с едой, где местные приглашают отведать национальную кухню, и маленькие домики кофейного цвета в форме коробки, где проделали отверстия для окон. Так выглядит центр города Хасанкейф. Но люди сюда приезжают не за этим. Туристы хотят в последний раз взглянуть на исторические пещеры, которые в свое время служили пристанищем для древних неолитических обществ.

Дело в том, что турецкое правительство еще в 2006 году начало грандиозный проект – строительство плотины Ылысу, а проще говоря – создание водохранилища. Цель этой стройки – взять под контроль самый драгоценный и важный ресурс на земле – воду, чтобы потом поднять сельское хозяйство, которое пришло в упадок. Температура летом в этом регионе может подниматься до +45 градусов днем, и естественно, что такой жаркий климат требует особых условий для работы над фермерскими угодьями.

Но, как оказалось, не все так просто...

Город Хасанкейф / Фото Morethantravel

Когда я спрашивала местных жителей: зачем собственными руками уничтожать почти 12 000 лет истории – слышала разные версии:

1. Выгода правительству и чиновникам.

2. Национальный конфликт между курдами и турки.

Вторая версия вполне имеет право на существование, ведь давно известно о конфликте между турками и курдами, и желанием последних создать свою страну – Курдистан.

Когда поднимаешься уже к самым пещерам, которые расположены на горе, по туристической тропе, днем можно услышать и увидеть, как во всю идут ремонтные работы и на полную мощность работает строительный кран. И если брать эмоциональный аспект моего путешествия – то злости не было предела. Мне хотелось пожертвовать своим рассудком, выбежать на стройплощадку и остановить это кричащее варварство.

Сами пещеры уже ограждены колючей проволокой и забором, который закрыт на замок. Нам, конечно, его открыли, дабы я лично могла сделать пару исторических фото, и показать потом своим потомкам.

К слову сказать, тогда я еще не была осведомлена в этом вопросе и не знала, какая история тянется за всем этим. Но вскоре быстро уловила суть дела. Поэтому мне и захотелось приложить собственные усилия к сохранению истории.

- Почему вы ничего не делаете? Как вы с этим миритесь? – спросила я у одного местного по имени Сердаг, когда мы после осмотра достопримечательностей решили выпить немного айрана.

Вы даже не представляете, сколько раз мы пытались протестовать. Один активист даже цепями себя на некоторое время приковал, чтобы не дать возможности строителям дальше продолжать работу. Но его быстро приструнили. К нам приезжали журналисты, турецкая власть хорошо знает, что мы, местные, против стройки, ведь, по сути, туризм – один из наших основных источников дохода. Но когда дело касается денег, тут сложно о чем-то рассуждать, – рассказывает Сердаг.

Он – примерный семьянин, у него свое небольшое кафе, где туристы могут после осмотра достопримечательностей выпить чашку вкусного крепкого кофе, ароматного турецкого чая или подкрепиться традиционной турецкой кухней.

- А где вы будете жить после этого? – спрашиваю у местного.

Видишь дома вон там? Нам пообещали, что мы переедем туда, как только дамба начнет работать.

Город Хасанкейф / Фото Morethantravel

Глядя вдаль, я вижу современные серые бетонные новостройки, где расположился так называемый Новый Хасанкейф, куда и предстоит переехать местным.

Это водохранилище, проект турецких властей, похоронит не только знаменитые пещеры Хасанкейф, но и другие исторические памятки, и близлежащие поселки и деревни в округе на протяжении, по крайней мере, 300 км.

Взглянув в глаза такой грустной и ужасающей реальности, можно только сказать, что сложно разобраться во всей этой веренице истории, фактов и людей, которые замешаны в проекте. Но после посещения этого знаменательного места на меня накатывает грусть. От того, что люди не могут договориться о рациональном использовании экологических ресурсов; от того, что власть и правительственные интересы стоят выше, чем культурное наследие и историческая ценность; и от того, что сколько бы эту тему международные СМИ не освещали – факт остается фактом: строительство дамбы не прекращается.

И неизвестно, когда же наступит этот зловещий момент, а водохранилище начнет свою работу, и люди собственными руками потопят то, что сохранялось тысячелетия.

О себе могу утверждать, что я – счастливый человек, ведь мне удалось прикоснуться к части грандиозной истории, увидеть, прочувствовать и насладиться в реальности, а не только в учебнике по истории.

Но удастся ли позже сделать это моим детям и другим поколениям?

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