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      Госпіталізовані люди та їх домашні улюбленці: у Львові діятиме послуга з догляду за тваринами

      -
      Андрій Садовий

      Мер Львова Андрій Садовий розповів, що багато одиноких старших львів’ян мають домашніх тварин.

      Проте є питання: що буде з їхніми улюбленцями, якщо господарі будуть госпіталізовані під час епідемії?

      Вчора, 26 березня, У Львові на комісії з надзвичайних ситуацій продумали і цей варіант.

      "ЛКП "Лев" буде доглядати таких тваринок – годувати, мити, вигулювати. На початку також буде проведено дезінфекцію тварин, адже у випадку хвороби господаря на їхній шерсті певний час може залишатись вірус", – зазначив Андрій Садовий.

      Послуга безкоштовна, але подбати про неї потрібно заздалегідь.

      Господарі повинні укласти угоду та визначити довірену особу, яка надаватиме доступ до помешкання. Домовитись можна вже зараз, зателефонувавши на гарячу лінію міста – 1580.

      Садовий додав, що вже зараз одинокі старші люди, яким не рекомендовано виходити на вулицю, можуть розраховувати на допомогу. Працівники соціальних служб та ЛКП "Лев" приїдуть та допоможуть з вигулом тварин.

      Теги: Андрій Садовий Новини Львова Новини України
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