Банківський колапс почався: чим для Криму обернеться масове зникнення готівки

В окупованому Криму почала зникати готівка, а банки дедалі частіше не можуть задовольнити попит людей. Причина не лише у складному завезенні грошей на півострів, а й у масовому знятті коштів росіянами, які дедалі менше довіряють банківській системі.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у розмові з 24 Каналом пояснив, як нестача готівки вже впливає на життя в Криму. Він також розповів, чому півострів став одним із перших маркерів проблем у російській економіці.

Банки Криму залишаються без готівки

Завозити гроші до окупованого Криму стає дедалі складніше через загрозу ударів по броньованих автомобілях, якими перевозять готівку. Проблема не обмежується логістикою, адже росіяни протягом року масово знімають кошти з рахунків через недовіру до банківської системи, а назад ці гроші майже не повертаються.

Попит на готівку на півострові продовжує зростати через підвищення цін і проблеми з пальним, яке часто продають лише за готівковий розрахунок. Безготівкові платежі в Росії також поширені значно менше, ніж в Україні, тому банкам бракує фізичних купюр, щоб забезпечити потреби людей.

Готівка вже починає зникати в Криму, і, думаю, скоро вона почне зникати не лише там. Росія постане перед вибором: або знову друкувати гроші й вкидати їх в економіку, або шукати інший вихід,

– наголосив Андрющенко.

Додатковий випуск грошей означатиме збільшення грошової маси в російській економіці, тоді як керівництво Центробанку вже критикують через жорстку монетарну політику та високу облікову ставку. Окупований півострів одним із перших відчуває нестачу ресурсів і перебої з постачанням, тож проблеми там можуть швидко поширитися й на інші регіони Росії.

Крим сьогодні є прекрасним маркером російського економічного популізму. Це перше корито, яке пішло на дно,

– сказав керівник Центру вивчення окупації.

Економічні проблеми доповнюють військовий і політичний тиск на півострів, який Кремль роками називав непотоплюваним авіаносцем. Тепер Крим дедалі швидше втрачає цю роль і показує, наскільки вразливою стала російська система забезпечення окупованих територій.

Андрющенко розповів, чому в Криму зникає готівка: дивіться відео