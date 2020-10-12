В Україні щодоби діагностують все більше нових випадків COVID-19. Очільники міст скаржаться на брак ліжкомісць в лікарнях, а міністр охорони здоров'я вже говорить про посилення карантинних заходів. Крім цього, щотижня оновлюється список епідемічних зон.

Про другу хвилю пандемії говорять у багатьох державах, де також зростає кількість випадків COVID-19. Журналісти 24 каналу поцікавились в мешканців різних міст, чи потрібно в Україні повертати жорсткий карантин.

Читайте також В Україні запрацювали оновлені карантинні зони: які регіони тепер у червоному списку

Україна готується до нового спалаху COVID-19

У більшості європейських країн уряди були змушені посилювати карантин. Наприклад, у Великій Британії збільшили штрафи за недотримання самоізоляції. За перше порушення потрібно буде заплатити тисячу фунтів, за повторне – у 10 разів більше.

В Україні Володимир Зеленський провів нараду відомств, відповідальних за охорону здоров'я. Президент дав низку доручень для протидії поширенню COVID-19.

► Через епідемію коронавірусу вищі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання;

► Осінні канікули у школах мають розпочатися швидше. Рішення прийматиме влада на місцях, однак освітян просять, аби до 15 жовтня дітей відправили на відпочинок.

Чи готові українці до посилення карантинних обмежень: відео