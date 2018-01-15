ГПУ передала до суду справу проти чотирьох екс-"беркутівців" за побиття активістів "Автомайдану"

У ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського у Києві чотири працівники "Беркуту" побили 18 активістів громадського руху "Автомайдан" і сторонніх громадян, а також пошкодили їх автомобілі. 15 січня 2018 року ГПУ передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно екс-"беркутівців".

Як вказано в повідомленні відділу зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, підозрюваним особам також інкримінуються службові підроблення офіційних документів (рапортів) та надання завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано.

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При цьому в ГПУ нагадують, що стосовно командира роти спецпідрозділу "Беркут" та п’ятьох його підлеглих за вчинення указаних злочинів обвинувальні акти передані до судів відповідно ще в березні та червні 2016 року.

Варто зазначити, що дії колишніх "беркутівців" кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України. Це перевищення влади за попередньою змовою групою осіб, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які виходять за межі наданих прав та повноважень, що супроводжувалося насильством, або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів, або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями та спричинили тяжкі наслідки – карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Нагадаємо, що командир "Беркута" Сергій Кусюк, який втік з України під час Євромайдану, тепер працює на російський ОМОН у Москві, де теж розганяє мітинги. Він отримав російське громадянство. Відтак Росія не має наміру затримувати його і видавати Україні.



Окрім цього, російське громадянство отримав і колишній заступник командира полку київського "Беркуту" Дмитро Садовник, якого підозрюють у особистому розстрілі активістів.