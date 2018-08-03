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Гра Artifact від розробників Dota 2: з'явилась дата виходу

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Гра Artifact від розробників Dota 2
Гра Artifact від розробників Dota 2 / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилася інформація щодо дати релізу стратегії Artifact, від розробників гри Dota 2. Проте новину про вихід нової гри, користувачі сприйняли не надто радісно і вже пророчать їй провал.

Про це повідомляє Dsogaming.

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Звістка про те, що Гейб Ньюелл має намір знову підкорити ринок ігор, дійсно сприйняли не зовсім радісно. Масла у вогонь підливали журналісти. Заголовки "Нове творіння творців Half-Life!" Не брехали, звичайно, але читачі все одно хапалися за серце – як, невже нові пригоди Гордона Фрімена? Але ж ні, це все та карткова стратегія за мотивами Dota 2.

Втім, проект все одно викликав цікавість: як би там не було, а свою справу команда Valve знає. Що ж, зовсім скоро як скептики, так і просто гравці зможуть перевірити, чи не втратила знаменита студія хватку.

Artifact з'явиться в Steam вже 28 листопада і буде доступна відразу на декількох ОС: Windows, macOS і Linux. Обійдеться новинка в 20 доларів (близько), а в стартовому наборі користувачі знайдуть 280 карток і 44 героя. Творці планують дотримуватися моделі "гра як сервіс" і обіцяють постійно доповнювати її розширеннями, змаганнями і новими функціями. До смартфонів стратегія теж дістанеться, щоправда, трохи пізніше: вихід на iOS і Android призначений на 2019 рік.

Трейлер гри Artifact – дивіться відео

 

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Теги: Інтернет Ігри Техно
Джерело: 24 Канал
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