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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Гра Asphalt 9: Legends на Android та iOS підкорила мільйони користувачів

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Гра Asphalt 9: Legends на Android та iOSпідкорила мільйони користувачів
Гра Asphalt 9: Legends на Android та iOSпідкорила мільйони користувачів / Фото з вільних джерел

Гра Asphalt 9: Legends підкорила публіку із нереальною швидкістю. Гонки всього за кілька днів App Store та Google Play скачали більше 4 мільйонів користувачів.

Про це повідомляє DSOG.

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Asphalt 9 увірвалася на прилавки App Store і Google Play трохи більше тижня тому, але вже готова похизуватися досягненнями. Студія повідомила, що 1 серпня кількість завантажень їх творіння перевалила за позначку в 4 мільйони. Більшість користувачів, розповіла компанія, оцінило новинку в 4,6 бала і вище, а це справжнє народне визнання.

Як заявила Gameloft, серія Asphalt – одна з найбільш скачуваних мобільних гонок в світі, і команда вдячна всім користувачам за довіру. Компанії дійсно вдалося знайти шлях до сердець геймерів: автомобілі на будь-який смак, величезна кількість трас, кілька режимів, просте управління і ніяких годинних спроб розібратися "куди тут тиснути" – здається, більшого любителям високих швидкостей і не треба.

Трейлер гри Asphalt 9: Legends – дивіться відео

 

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Теги: Техно Інтернет Ігри Android iOS
Джерело: 24 Канал
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