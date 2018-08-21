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Гра Battlefield V отримає підтримку нової технології NVIDIA RTX

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Battlefield V отримає підтримку технології NVIDIA RTX
Battlefield V отримає підтримку технології NVIDIA RTX / Фото з вільних джерел

Однією з особливостей графічної архітектури NVIDIA Turing, яка знайшла застосування в професійних прискорювачах Quadro RTX та майбутніх відеокартах GeForce RTX, є висока продуктивність під час трасування променів. Відповідна технологія, яка отримала лаконічну назву RTX, була представлена "зеленими" ще в березні і покликана забезпечити більш реалістичні відображення та освітлення в іграх.

Про це повідомляє Overclockers.

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Першим проектом, в якому буде активно використовуватися NVIDIA RTX, повинен був стати постапокаліптичний шутер Metro: Exodus, реліз якого запланований на 22 лютого наступного року. Але, схоже, що можливість особисто оцінити роботу нової технології може з'явитися у геймерів вже в середині осені.

Скріншот з гри Battlefield V
Скріншот з гри Battlefield V

Німецьким журналістам з PCGamesHardware вдалося виявити в альфа-версії Battlefield V натяки на можливу появу в ній технології трасування променів. Наприклад, ввівши в консолі гри команду Render.DrawScreenInfo 1 ними був помічений параметр Raytrace: off, що є прямим відсиланням до згаданої вище технології.

Зразок коду в Battlefield V, який вказує на підтримку NVIDIA RTX
Зразок коду в Battlefield V, який вказує на підтримку NVIDIA RTX

Зауважимо, що студія DICE, відповідальна за розробку Battlefield V, офіційно поки нічого не повідомляла про плани запровадити трасування променів в своє нове творіння. Цілком можливо, що компанія збирається оголосити про підтримку шутером технології NVIDIA RTX в рамках майбутнього заходу GeForce Gaming Celebration, на якому відбудеться презентація відеокарт GeForce RTX 2080 і RTX 2080 Ti.

Офіціний трейлер Battlefield V – дивіться відео

Нагадаємо, Battlefield V вийде 19 жовтня на PC, PS4 і Xbox One. Передплатники сервісів Origin Access і EA Access зможуть випробувати гру вже 11 жовтня.

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Теги: Інтернет Техно Ігри Ґаджети NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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