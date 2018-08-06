Гра Fortnite ніколи не з'явиться в Google Play: розробники назвали причину

Власники Android-пристроїв вже кілька місяців чекають виходу на своїй платформі популярного багатокористувацього шутера Fortnite. Проте видавець не продаватиме її через офіційний магазин додатків Google Play, тому багато охочих отримати Fortnite можуть просто пропустити реліз.

Про це повідомляє PCgamesN.

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В ході розмови з журналістами Eurogamer очільник компанії Epic Games Том Суїні офіційно підтвердив чутки про те, що власникам пристроїв під управлінням Android доведеться завантажувати APK-файл з сайту Epic, а потім самостійно встановлювати гру. За словами Суїні, зроблено це з кількох причин. По-перше, вони вірять, що користувачі тільки виграють від конкуренції джерел програмного забезпечення.

Мета Epic – донести свої ігри безпосередньо до клієнтів. Ми вважаємо, що геймери виграють від конкуренції серед джерел програмного забезпечення на Android. Конкуренція між сервісами пропонує споживачам безліч відмінних рішень і дає можливість домогтися успіху на основі їх заслуг,

– заявив Том Суїні.

Другою причиною, куди важливішою, є той факт, що Epic Games банально не хоче виплачувати Google 30% за всі покупки всередині гри.

Це висока ціна в світі, де 70% розробників ігор повинні покривати витрати на створення, підтримку і розвиток своїх проектів,

– зазначив голова Epic Games.

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Варто зазначити, що розробники Fortnite вже заробили більше мільярда на продажу контенту всередині гри. Податок Google Play в розмірі 30% дійсно здається величезним числом на цьому тлі, тому не дивно, що Epic Games не хоче ділитися грішми.

Трейлер гри Fortnite – дивіться відео

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