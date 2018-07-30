Гра Shadow of the Tomb Raider: огляд, системні вимоги та трейлер

Гра Shadow of the Tomb Raider, над якою працює студія Eidos Montréal, запропонує геймерам не лише величезні відкриті рівні, але й нову сюжетну історію, яка пов'язана із пригодами Лари Крофт в Латинській Америці та порятунком світу від апокаліпсису, який передбачили майя. Розробники також наділять Лару новими вміннями, що допомагають долати різні перешкоди.

Про це повідомляє 3DNews.

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Саме новим можливостям Лари присвячений новий короткий ролик. У ньому показано, як героїня дереться за допомогою льодоруба стіні, яка нависає над нею; як вона спускається на дно затопленої гробниці за допомогою мотузки; як сповзає по прямовисній стіні, тримаючись за мотузку; як бігає по стінах. Дещо вже було в попередніх частинах, але в новій грі розробники допрацювали рухи і акробатичні можливості Лари Крофт.



Скріншот з гри Shadow of the Tomb Raider

Мінімальні системні вимоги Shadow of the Tomb Raider

Операційна система: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (тільки 64-біт) Процесор: AMD FX-4100 / Intel Core i3-2100 Оперативна пам’ять: 6 ГБ Відеокарта: AMD Radeon HD 7770 / NVIDIA GeForce GTX 650 Вільне місце на жорсткому диску: 25 ГБ

Рекомендовані системні вимоги Shadow of the Tomb Raider

Операційна система: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (тільки 64-біт) Процесор: AMD FX-6120 / Intel Core i5-750 Оперативна пам’ять: 6 ГБ Відеокарта: AMD Radeon R9 390 / NVIDIA GeForce GTX 970 Вільне місце на жорсткому диску: 25 ГБ



Скріншот з гри Shadow of the Tomb Raider

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Варто відзначити, що гра Shadow of the Tomb Raider, яка вже направлена ​​до друку, вийде на ринок 14 вересня 2018 року на платформах Xbox One, PlayStation 4 і ПК. Попереднє замовлення на видання Digital Deluxe, Digital Croft або Croft Edition вже доступне.

Новий трейлер гри Shadow of the Tomb Raider – дивіться відео

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