Гра World of Warcraft: в мережі з'явилась жартівлива реклама нового доповнення

Запуск доповнення гри World of Warcraft під назвою Battle for Azeroth відбудеться вже 14 серпня, і напередодні цієї події студія Blizzard Entertainment вирішила опублікувати два рекламних ролика гри. Обидва відео відзняті в жартівливій манері та в кінці пропонують фанатам заявити про свою відданість, оформивши попереднє замовлення гри.

Про це повідомляє World of Warcraft.

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Перше 30-секундне відео називається "Автобус". У ньому головний герой заходить із зупинки в громадський транспорт і шукає очима місце, щоб присісти. Нарешті, він знаходить милу дівчину і вже збирається розташуватися поруч, як бачить на кришці її ноутбука знак фракції Альянсу (світлих персонажів в грі). Він тут же відвертається і сідає в інше місце. Глядачі бачать на його сумці знак Орди (темної фракції гри). Закінчується відео написом "Це важливо".

Промо-ролик World of Warcraft Battle for Azeroth – дивіться відео

Другий ролик під назвою "Дощовий день" в цілому повторює канву першого. Під час проливного дощу хлопець пропонує дівчині постояти поруч з ним під парасолькою. І начебто все чудово, але тут панянка бачить знак Орди на парасольці, і в жаху йде назад під дощ. В кінці ми бачимо знак Альянсу на її куртці і той же напис "Це важливо", адже битва за Азерот ось-ось почнеться.

Промо-ролик World of Warcraft Battle for Azeroth – дивіться відео

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