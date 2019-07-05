Гречкосійство та корупція: як насправді має працювати мажоритарка

Мажоритарка – зло, а депутати – мішки з грошима, які щедро засівають округ від виборів до виборів. Але насправді взагалі не мають діла до людей. Саме таким є узагальнений образ мажоритарника. Однак, чи може мажоритарка бути корисною – читайте далі.

Повелось, що в Україні є округи, на яких депутатів знають не за їхніми номерами, а за прізвищами депутатів, які там обираються.

Читайте також: Мажоритарна VS Пропорційна: яка система краща для України

Наприклад, 65 округ Володимира Литвина на Житомирщині, 69 – Віктора Балоги на Закарпатті та 45 – Ухима Звягівського на Донеччині. Цікаво, що вперше за роки незалежності нашої країни Юхима Звягівського не буде у Верховній Раді.

Хто такий Юхим Звягівський?Це найстарший і єдиний депутат, що був у всіх скликаннях Верховної Ради. Чотири рази він перемагав на 45 окрузі, що у Донецьку. До війни до його складу входила частина Донецька, місто і район Ясинувата та Авдіївка. Через воєнні дії на виборах 2014 року з округу на 165 тисяч виборців залишилося чотири дільниці та менше за три тисячі людей. Звягільсткий – один з засновників "Партії регіонів", соратник Віктора Януковича, а також підтримував "диктаторські" закони 16 січня.





Юхим Звягільський вирішив не балотуватися до Ради

Історія мажоритарки в Україні

Цьогорічні парламентські вибори вже восьми в Україні. І лише двічі українці обирали депутатів виключно за виборчими списками – у 2006 та 2007 роках. Всі інші роки була або змішана система, або лише мажоритарка.

Саме під час перших парламентських виборів в Україні, що відбулися у 1994 році, депутатів у Раду обирали виключно на одномандатних округах та ще й за системою абсолютної більшості. Тобто для перемоги кандидат мав набрати понад 50% голосів виборців. Це вдавалося не всім, тому перший парламент обирали понад рік.



Верховна Рада України

Після цього вирішили, що такий досвід не для України. Натомість змішана система прижилася, за нею обиралися депутати третього та четвертого скликань.

Як має працювати мажоритарка

► Канада

У Канаді нижня палата парламенту, а це 338 представників, обирається виключно за мажоритарними списками. Це колоніальний спадок Британії, якому вже кількасот років. Звідти ж і пішла традиція політичних партій, яких в Канаді менше як 20, але вони відіграють ключову роль у житті країни.



Основні партії Канади

Зазвичай лише партії висувають кандидатів по мажоритарних округах. Самовисуванці теж можуть бути, але їх кількість незначна. Кожен кандидат і партія мають обмежений бюджет, який можуть витратити на своїх округах. Це стосується як грошей, так і не матеріальних витрат.

Цікаво! Чим менше на окрузі виборців та чим далі вони розкидані – тим вищий дозволений ліміт. Наприклад, у 2015 році середній ліміт по країні становив 170 тисяч канадських доларів.

Для того, аби кандидати не махлювали з благодійними фондами, встановлено обмеження на третіх осіб.

Більше – дивіться у програмі.