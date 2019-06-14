Мажоритарна VS Пропорційна: яка система краща для України

Виборчих систем існує дуже багато. Кожна країна має свої особливості того, як вони обирають владу. Проте, загалом всіх можна об’єднати у дві великі групи – мажоритарні та пропорційні.

Мажоритарна система

Передбачає обрання одного кандидата в окрузі. Вона буває відносної більшості або плюралістична, коли необов’язково набирати більше, ніж 50% відсотків голосів, щоб бути обраним.

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І абсолютної більшості, коли це обов’язкова умова, тоді голосування часто проходить у два тури. Перші вибори незалежної України у 1994 році відбувалися саме за мажоритарною системою абсолютної більшості. З першого разу вдалося обрати лише 49 депутатів, а інші не добрали голосів. Вибори затягнулися аж на рік.

Навіщо так ускладнювати? Кожна країна намагається знайти найсправедливішу систему, виходячи з власних традицій, які склалися. Здається, що найстарішим способом обирання собі вождів було голосування, яке зараз називається мажоритарним.

У Спарті у 4 столітті до нашої ери так обирали собі полководців: збирався натовп і буквально здіймали галас за кандидата, який подобався. Ще один яскравий спосіб – калатання списом по щиту. Так тривало, поки атени не винайшли голосування, підняттям руки. Воно дійшло і до наших днів.



Атени перші почали голосувати цивілізовано

Всі ранні демократії стикалися з тим, що рано чи пізно правитель хоче посадити на трон свого сина, а той свого. І так демократія плавно переходила в монархію. Єдині, хто розв’язав цей казус, були венеційці. У 8 столітті вони придумали виборчу систему, яка унеможливлювала обрання представників одних і тих самих родин.

Сучасність мажоритарки Зараз вона збереглася у майже 100 країнах світу. Проте у мажоритарної системи є ще один мінус – вона добре працює у заможних суспільствах. Коли в країні багато бідного, неосвіченого населення, а суди корумповані, то виникає ризик підкупу виборців.

У 2018 році четвірка депутатів Верховної Ради, які встановили рекордну кількість дитячих майданчиків на бюджетні кошти, виглядала так:



Топ-4 "благодійника"

Допомогти перемогти на виборах може розмір округу. Наприклад, народний депутат усіх скликань Юхим Звягільський набрав у 2014 році на своєму Донецькому окрузі 1454 голоси і цього вистачило для перемоги.



Депутат усіх скликань Юхим Звягільський

Окрім мажоритарних, бувають пропорційні системи з відкритими списками, з преференціями, з закритими списками, змішані, паралельні, непрямі, первинні, альтернативні і це ще не повний перелік.

Пропорційна система

Її використовують у близько 80 країнах, здебільшого у Європі. Винайшли її, порівняно недавно. Вперше описав систему Джон Адамс – американський державний діяч 18 століття.

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А перші вибори по пропорційній системі були в 1840 році до муніципальної ради австралійського міста Аделаїда. Основний поділ на пропорційної системи на так звані закриті і відкриті партійні списки.

Різниця полягає в тому, що закриті списки формують самі партії. Якщо ви голосуєте за певну політичну силу, то й автоматично за весь список кандидатів. Однак, в парламент пройде тільки його верхня частина.



Закриті списки партій

У системі з відкритими списками виборці самі можуть обрати кандидатів, визначивши, хто стане депутатом. Більшість експертів виборчого права, переконують, що саме така система була оптимальною для країни. Проте, народні депутати досі з цим не погоджуються.

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