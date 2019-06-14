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      Мажоритарна VS Пропорційна: яка система краща для України

      Вибори навиворіт 24 Читать новость на русском

      Виборчих систем існує дуже багато. Кожна країна має свої особливості того, як вони обирають владу. Проте, загалом всіх можна об’єднати у дві великі групи – мажоритарні та пропорційні.

      Мажоритарна система

      Передбачає обрання одного кандидата в окрузі. Вона буває відносної більшості або плюралістична, коли необов’язково набирати більше, ніж 50% відсотків голосів, щоб бути обраним.

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      І абсолютної більшості, коли це обов’язкова умова, тоді голосування часто проходить у два тури. Перші вибори незалежної України у 1994 році відбувалися саме за мажоритарною системою абсолютної більшості. З першого разу вдалося обрати лише 49 депутатів, а інші не добрали голосів. Вибори затягнулися аж на рік.

      Навіщо так ускладнювати? Кожна країна намагається знайти найсправедливішу систему, виходячи з власних традицій, які склалися. Здається, що найстарішим способом обирання собі вождів було голосування, яке зараз називається мажоритарним.

      У Спарті у 4 столітті до нашої ери так обирали собі полководців: збирався натовп і буквально здіймали галас за кандидата, який подобався. Ще один яскравий спосіб – калатання списом по щиту. Так тривало, поки атени не винайшли голосування, підняттям руки. Воно дійшло і до наших днів.

      атени вибори
      Атени перші почали голосувати цивілізовано

      Всі ранні демократії стикалися з тим, що рано чи пізно правитель хоче посадити на трон свого сина, а той свого. І так демократія плавно переходила в монархію. Єдині, хто розв’язав цей казус, були венеційці. У 8 столітті вони придумали виборчу систему, яка унеможливлювала обрання представників одних і тих самих родин.

      Сучасність мажоритарки Зараз вона збереглася у майже 100 країнах світу. Проте у мажоритарної системи є ще один мінус – вона добре працює у заможних суспільствах. Коли в країні багато бідного, неосвіченого населення, а суди корумповані, то виникає ризик підкупу виборців.

      У 2018 році четвірка депутатів Верховної Ради, які встановили рекордну кількість дитячих майданчиків на бюджетні кошти, виглядала так:

      верховна рада
      Топ-4 "благодійника"

      Допомогти перемогти на виборах може розмір округу. Наприклад, народний депутат усіх скликань Юхим Звягільський набрав у 2014 році на своєму Донецькому окрузі 1454 голоси і цього вистачило для перемоги.

      верховна рада вибори
      Депутат усіх скликань Юхим Звягільський

      Окрім мажоритарних, бувають пропорційні системи з відкритими списками, з преференціями, з закритими списками, змішані, паралельні, непрямі, первинні, альтернативні і це ще не повний перелік.

      Пропорційна система

      Її використовують у близько 80 країнах, здебільшого у Європі. Винайшли її, порівняно недавно. Вперше описав систему Джон Адамс – американський державний діяч 18 століття.

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      А перші вибори по пропорційній системі були в 1840 році до муніципальної ради австралійського міста Аделаїда. Основний поділ на пропорційної системи на так звані закриті і відкриті партійні списки.

      Різниця полягає в тому, що закриті списки формують самі партії. Якщо ви голосуєте за певну політичну силу, то й автоматично за весь список кандидатів. Однак, в парламент пройде тільки його верхня частина.

      закриті відкриті списки
      Закриті списки партій

      У системі з відкритими списками виборці самі можуть обрати кандидатів, визначивши, хто стане депутатом. Більшість експертів виборчого права, переконують, що саме така система була оптимальною для країни. Проте, народні депутати досі з цим не погоджуються.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Вибори навиворіт Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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