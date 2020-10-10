Шведська екологічна активістка Грета Тунберг закликала виборців США проголосувати за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Вона заявила, що результат президентських виборів має вирішальне значення для боротьби зі зміною клімату.

Водночас Тунберг зазначила, що ніколи не займається партійною політикою, проте вибори в США виходять за межі цього. Про це вона повідомила у своєму твітері.

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Вона зауважила, що від клімату це дуже далеко, а багато хто підтримував інших кандидатів.

Просто будьте організовані та змусьте всіх проголосувати за Байдена,

— написала активістка.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020





Вибори в США 2020 рейтинги кандидатів / Інфографіка 24 каналу