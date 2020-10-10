Грета Тунберг закликала виборців США голосувати за Джо Байдена
Шведська екологічна активістка Грета Тунберг закликала виборців США проголосувати за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Вона заявила, що результат президентських виборів має вирішальне значення для боротьби зі зміною клімату.
Водночас Тунберг зазначила, що ніколи не займається партійною політикою, проте вибори в США виходять за межі цього. Про це вона повідомила у своєму твітері.
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Вона зауважила, що від клімату це дуже далеко, а багато хто підтримував інших кандидатів.
Просто будьте організовані та змусьте всіх проголосувати за Байдена,
— написала активістка.
Вибори в США 2020 рейтинги кандидатів / Інфографіка 24 каналу