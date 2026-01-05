У Греції загадковий обвал радіозв'язку на кілька годин паралізував авіацію

У Греції у неділю, 4 січня, загадковий збій радіочастот паралізував повітряний зв'язок. Через це робота аеропортів по всій країні була паралізована, а тисячі мандрівників опинилися у скрутному становищі.

Що відомо про паралізування повітряного руху в Греції?

Місцева влада повідомила, що проблеми зі зв'язком почалися о 8:59 за місцевим часом. Тоді більшість авіаційних радіочастот зазнали сильних перешкод, через що Греція з міркувань безпеки тимчасово закрила повітряний простір.

Офіційні особи назвали інцидент безпрецедентним за масштабами. Він спричинив затримки десятків рейсів у розпал одного з найзавантаженіших святкових вікендів.

Управління цивільної авіації Греції заявило, що на радіоканалах з'явився невизначений "шум", однак його походження залишається незрозумілим.

Шум, що спостерігався на цих частотах, мав форму безперервного, мимовільного випромінювання,

– зазначили у відомстві.

Через перебої авіасполучення по всій країні фактично було зупинене на кілька годин. У цей час у грецьких аеропортах могла обслуговувати лише обмежену кількість рейсів.

"З якоїсь причини всі частоти раптово були втрачені… Ми не могли зв'язатися з літаками в небі", – розповів голова Асоціації грецьких авіадиспетчерів Панайотіс Псаррос.

Він додав, що цей збій оголив серйозну вразливість застарілої системи управління повітряним рухом, яку, за його словами, мали замінити ще багато років тому.

Чи вдалося стабілізувати ситуацію з перебоями?

Упродовж дня, за даними журналістів, авіасполучення вдалося частково відновити після того, як пілоти перейшли на резервні частоти для підтримання зв'язку з диспетчерами. За словами чиновників, до кінця дня з грецьких аеропортів щогодини вилітало близько 45 рейсів.

Міністр інфраструктури та транспорту Греції Христос Дімас запевнив, що інцидент не становив загрози для безпеки польотів.

Асоціація авіадиспетчерів заявила, що збій зачепив усі частоти, які використовуються на землі, а також частину каналів підрозділу Athens Approach. Саме він відповідає за управління літаками, що злітають і приземляються в афінському аеропорту Елефтеріос Венізелос.

Диспетчери наголосили, що використовували всі доступні засоби для гарантування безпеки польотів.

За словами голови Асоціації грецьких авіадиспетчерів Панайотіса Псарроса, проблема, ймовірно, була пов'язана зі збоями центральних радіочастотних систем у центрах управління повітряним рухом в Афінах та Македонії – найбільшому такому центрі в країні. Саме він контролює Афінський район польотної інформації, величезну частину повітряного простору, що перебуває під юрисдикцією Греції.

