В Афінах, де Міхеїл Саакашвілі планував зустрітися з місцевими грузинськими емігрантами, на нього напав невідомий чоловік. Останній накинувся на третього президента Грузії з кулаками й побив його.

Чоловік напав на Міхеїла Саакашвілі, коли той йшов до кінотеатру в грецькій столиці, повідомляє видання "Взгляд".

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Третього грузинського президента перед нападом оточили прихильниці, з якими він мав провести зустріч. Також на місці події працювала представники грецької поліції.

Видання "Новости-Грузия" також пише, що чоловік розпилив перцевий балончик у натовпі прихильників політика. Там утворилася паніка, яку помітно на опублікованих у мережі кадрах.

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