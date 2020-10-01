Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо працівників Держприкордонслужби України через незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі у 2018 році. Прикордонників звинувачують у перевищенні службових повноважень.

За незаконне затримання Саакашвілі судитимуть ексдиректора Департаменту оперативної діяльності та начальника Окремого відділу для виконання спеціальних завдань ДПСУ. Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.

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Як повідомили в Офісі генпрокурора, прикордонники у лютому 2018 році організували незаконно затримали Саакашвілі в Києві. Після того в порядку реадмісії його примусово перевезли літаком до Польщі.

Стосовно інших високопосадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, розслідування триває,

– додали в Офісі генпрокурора.

Прикордонникам загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Що відомо про затримання Саакашвілі