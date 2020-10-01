Затримання Саакашвілі у 2018 році: судитимуть прикордонників
Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо працівників Держприкордонслужби України через незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі у 2018 році. Прикордонників звинувачують у перевищенні службових повноважень.
За незаконне затримання Саакашвілі судитимуть ексдиректора Департаменту оперативної діяльності та начальника Окремого відділу для виконання спеціальних завдань ДПСУ. Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.
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Як повідомили в Офісі генпрокурора, прикордонники у лютому 2018 році організували незаконно затримали Саакашвілі в Києві. Після того в порядку реадмісії його примусово перевезли літаком до Польщі.
Стосовно інших високопосадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, розслідування триває,
– додали в Офісі генпрокурора.
Прикордонникам загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.
Що відомо про затримання Саакашвілі
- У липні 2017 року тодішній президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. У той момент Саакашвілі був у Польщі.
- Згодом Саакашвілі зі скандалом перетнув кордон і повернувся в Україну. Прикордонники та правоохоронці не хотіли його пропускати.
- 22 вересня 2017 року суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині українського кордону.
- 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали у Києві. Через те, що він перебував на території України незаконно, його негайно відправили до Польщі. Політику також заборонили в'їзд в Україну до 2021 року.
- Саакашвілі поскаржився на Порошенка до ГПУ через видворення з України. Справу передали до ДБР.
- ДБР повідомило про підозру екскерівникам підрозділів Державної прикордонної служби України.
- 28 травня 2019 року вже новий президент Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. Тож 29 травня Саакашвілі повернувся до України.