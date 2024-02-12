А також бойовою гуцульською сокирою із сакральним гравіюванням, зауважує 24 Канал. Григорій Козловський подякував за таку відзнаку та розповів про подальші плани щодо підтримки військових та інших благодійних проєктів.

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Григорій Козловський отримав нагороду за сприяння Збройним Силам України

"Це неочікувана відзнака, зокрема від Валерія Залужного, і вона викликає позитивні емоції. Звісно, приємно, що військові так оцінили нашу допомогу, але головна нагорода в нас ще попереду – Перемога України над російськими загарбниками. Я та уся команда не робимо нічого особливого, адже зараз допомагати захисникам повинен кожен українець. ФК "Рух", Emily Resort, БО "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" – усі ми регулярно намагаємось щось відправити військовим, реагуємо на їхні запити та забезпечуємо всім необхідним. Цього місяця ми вже перерахували 2 мільйони гривень на протезування поранених українських воїнів та цивільних, які постраждали від війни, і які зараз проходять реабілітацію у Superhumans Center", – зазначив Григорій Козловський.

Григорій Козловський отримав відзнаку "За сприяння війську": дивіться відео

У березні ми плануємо перерахувати 2 мільйони гривень Національному реабілітаційному центру Unbroken. Паралельно ми підтримуємо низку бригад та постійно з ними на зв’язку й реагуватимемо на їх запити. Я вдячний всім членам нашої команди за те, що вони долучаються до цих ініціатив й активно допомагають військовим і цей процес не припинятиметься,

– додав Козловський.

Григорій Козловський отримав нагороду від імені Залужного / Фото Григорія Козловського

Крім нагороди, Григорій Козловський отримав подарунок – бойову гуцульську сокиру. На ній є сакральне гравіювання як символ бойового духу і незламності та цитата з фільму "Довбуш" і автографом відомого українського актора Олексія Гнатковського.

"Дуже приємно отримати такий цікавий та оригінальний подарунок. На сокирі є цитата: "То є мої гори, тут ґазда!" і автограф Олексія Гнатковського, який промовив цю фразу у фільмі "Довбуш". Я ціную українську історію, тому такі автентичні речі мені дуже подобаються", – сказав Григорій Козловський.

Окрім нагороди Козловський також отримав у подарунок сокиру / Фото Григорія Козловського

Як сказав один зі співзасновників ініціативи "Пташки Перемоги" Олександр Тіщенко, допомога війську – найголовніше, що сьогодні може робити кожен українець. Внесок меценатів та благодійників у спорядження наших захисників неймовірно вагомий.

Тіщенко зазначив, що Григорій Козловський підтримує військових всім, чим може. Зокрема долучився до ініціативи "Пташки Перемоги" і це велика допомога. Сьогодні ці "пташки" нищать ворогів на фронті і чим цих засобів буде більше, тим ближче буде наша Перемога.

Григорій Козловський наголосив на необхідності підтримувати ЗСУ та закликав усіх українців спільно наближати Перемогу над російськими окупантами.

Засновник ФК "Рух" наголосив на необхідності підтримки армії / Фото Григорія Козловського

У суспільстві зараз почали звикати до реалій війни. На початку повномасштабного вторгнення всі допомагали чим могли, адже розуміли, що ми можемо втратити свою незалежність. Тоді як зараз помітно, що люди втомлюються. Знаю, що всім зараз важко, але ми не можемо звикати до цього, а для цього слід підтримувати нашу армію та допомагати нашим військовим, тож кожен з нас повинен долучитись до того, щоб наблизити нашу Перемогу над ворогом. Не будьте байдужими та допомагайте Збройним Силам України,

– зауважив Григорій Козловський.

Раніше за свою діяльність у допомозі воїнам Григорій Козловський отримав відзнаку ЗСУ "Знак пошани" – найвищу нагороду, яку може отримати цивільна людина. Командування Повітряних сил Збройних сил України нагородило Григорія Козловського відзнакою "Доблесть і честь".