24 роки тому на заміну українським карбованцям прийшла гривня. Звідки така назва, чому її друкували канадці та багато інших цікавих фактів – читайте в матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала цікаві факти про українську гривню.

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Історія української гривні

З 2 вересня 1996 року національною валютою України стала гривня. Назва валюти, тобто слово "гривня" походить від золотої чи срібної прикраси-обруча, який носили на "загривку" за часів Київської Русі.

Згодом, у VIII – ІХ століттях гривня використовувалась як міра ваги та лічби.

Перші спроби становлення української гривні

Велике значення у розбудові самостійної і суверенної Української держави в 1917 – 1921 роках мало впровадження національної валюти.

Центральна Рада у 1917 році перетворила Київську контору Держбанку Росії на Український державний банк. А його перший директор – Михайло Кривецький – підписав першу банкноту самостійної Української держави. Це був державний кредитовий білет вартістю 100 карбованців.

1 березня 1918 року Центральна Рада прийняла закон про запровадження гривні. Вона поділялась на 100 шагів і дорівнювала 1/2 карбованця.



100 гривень у 1918 році / Ілюстрація Національного банку України

Але гетьман Павло Скоропадський відновив Державний карбованець. Були підготовлені ескізи банкнот вартістю 10, 25, 50, 100, 250 та 1000 карбованців.



1000 карбованців / Ілюстрація Національного банку України

Гривні – валюта незалежної України

Незалежність вимагала створення національної грошової системи. Тому 10 січня 1992 року Нацбанк ввів в обіг купони багаторазового використання.

Попри це, протягом деякого часу в обігу одночасно перебували і рублі, і купонокарбованці. А з 12 листопада 1992 року єдиним засобом платежу України у готівковому і безготівковому став український карбованець.

Уже в вересні 1996 року в незалежній Україні відбулась грошова реформа. Як наслідок, національною валютою стала гривня. Національний банк України ввів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень.

Цікаві та маловідомі факти про національну гривню

Рубль – обрубок гривні

Гривня була основною грошовою одиницею у Київській Русі до XIV століття. З другої половини ХІІІ, під час татаро-монгольської навали, срібну гривню почали ділити навпіл. Саме так з’явилися рублі, від слова рубати.

100 тисяч за одну гривню

Коли у 1996, за Указом тодішнього Президента Леоніда Кучми, гривню ввели в обіг, її курс до карбованця був – 1:100 000. Саме карбованець, або купоно-карбованець, був жертвою інфляції протягом 1992-95 років, коли Україна була на перехідному етапі.

Гривня і долар

На своєму початку українська валюта була доволі міцною. Курс був 1,8 гривні за 1 долар! І так тривало практично до економічної кризи 1998 року. Потім курс довгий час тримався на рівні 5 гривень за долар. Зараз про ці часи можна згадувати хіба з ностальгією.

Різана чи сотий

Якщо з назвою гривня суперечок було не багато, то копійки могли мати й іншу назву. Серед варіантів були: різаний та сотий. А у традиції Русі монети взагалі мали назву "шаги". Однак, зупинилися все ж на звичній для нас назві.



Старі монети / Фото bank.gov.ua

Українську валюту друкували канадці

Після розвалу СРСР в Україні банально не було підприємств, які б могли взятися за виготовлення банкнот. Тож вперше національну валюту друкувала канадська компанія "Канадіен Банкнот Компані".

Тоді українського дисидента Левка Лук'яненка якраз призначили послом в Канаді. Саме він попросив канадську діаспору допомогти Україні.

Папір з малини

Папір для банкнот виготовляється Фабрикою банкнотного паперу НБУ в Малині, що на Житомирщині.

Скільки живе купюра?

Життя паперових купюр недовге… Купюри номіналом в 1, 2 і 5 гривень "жили" від півроку до 8 місяців. Потім Нацбанк міняє їх. Купюри номіналом від 10 до 100 гривень здебільшого в обігу до трьох років. А от 200 і 500 гривневі "живуть" від 5 років і більше.



1000-гривнева купюра / Фото 24 канал