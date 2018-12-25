Гривня була чемною, її курс лишався стабільним: головні економічні перемоги 2018 року

На жаль, 2018 рік не став роком якісної трансформації. Про гучні економічні реформи, які б суттєво покращили розмір гаманців українців, однозначно, не йшлося. Але й назвати рік провальним – теж не справедливо. Найперша і головна перемога року, що минає – це макроекономічна стабільність.

Відтак, зростання ВВП перевищило три відсотки, а великий внесок у розвиток економіки зробили саме українські аграрії. Які, зокрема, зібрали рекордний врожай зернових – 70 мільйонів тонн.

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Експортний виторг, який завели фермери, укріпила валютний курс. Як наслідок, наразі гривня становить 27,5 за долар. Варто зазначити, на початку року національна валюта важила 28,5 за долар, а уряд закладав у бюджет курс 29,5.

Натомість олігархи неабияк попсували життя українцям. Компанії Ріната Ахметова пролобіювали підвищення тарифів на електроенергію. Були й свавільні спроби підвищення тарифів на газ компаніями Дмитра Фірташа.

Структури Віктора Медведчука встановили монопольні ціни на дизельного пальне. АЗС Ігоря Коломойського теж не поспішають знижувати вартість бензину, хоча ціна нафтопродуктів на світових ринках стрімко падає. Як наслідок, Нацбанку втримати інфляцію в межах запланованих восьми відсотків, не вдалося.



Інфляція української гривні перевищила вісім відсотків

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський наголосив, що Україні вдавалося мати контрольовану інфляцію. Він додав, що був період, коли ціни зростали трішки швидше, проте, загалом, рівень річної інфляції залишався у межах 10%.

З позитиву – Національний банк України відправив на ліквідацію лише один банк. Ним став російський ВТБ. І, як пророкують в Нацбанку, вперше з 2013 року банківська система покаже прибуткову діяльність.

І все це, зауважте, без грошей Міжнародного валютного фонду. Підписання меморандуму із МВФ, безперечно, можна зарахувати до цьогорічних досягнень. Але транш у 1,4 мільярда доларів витрачатимемо вже наступного року.



Транш від МВФ Україна буде витрачати у 2019 році

Головна економістка Dragon Capital Олена Білан зазначила, зважаючи на те, що наступний рік буде важкий з точки зору політичної ситуації, і з точки зору навантаження по виплатах по зовнішньому боргу, то набагато краще мати підтримку.

До найбільших провалів 2018 року, опитані експерти віднесли три речі:

1. Саботаж реформи Державної фіскальної служби.

2. Продовження мораторію на продаж землі.

3. Чергове фіаско із великою приватизацією.

Уряд не зміг продати жодного великого об'єкта. І навіть приватизація Центренерго, яка була взірцем того, що можливо ось нарешті почнеться класна приватизація, вона не відбулася. Це каже про те, що Україна досі є ризикованою країною для інвестиційних вкладень,

– сказав головний редактор видання "Фінансовий клуб" В'ячеслав Садовничий.

Інвестиційний клімат продовжує страждати від малоефективної боротьби уряду та правоохоронців із тіньовою економікою та контрабандою на митниці, каже експерт. До того ж, бізнесу досі важко відстояти свої майнові права у судах.



Тіньова економіка заважає Україні економічно розвиватися

У 2018 році скасували архаїчний валютний декрет 1993 року, розпочалося створення Антикорупційного суду, затвердили нові правила приватизації, які зроблять держпідприємства більш привабливими для іноземних інвесторів. Але всі ці ініціативи матимуть економічний вплив лише за рік-два, прогнозують наші співрозмовники.