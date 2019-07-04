Громадський діяч Маслов звернувся до Зеленського через ситуацію з Куницьким

Відомий громадський діяч і юрист харків'янин Леонід Маслов звернувся до президента України Володимира Зеленського з закликом не підтримувати на парламентських виборах кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького. Маслов вважає, що до влади в Україні не можуть прийти люди, які мають зв'язки з країною-агресором.

Своє відеозвернення Леонід Маслов опублікував 3 липня на YouTube. Говорячи про Куницького, він зазначив, що кандидат у депутати, який балотується по 169 округу Харкова, має не лише подвійне громадянство, але і неодноразово перетинав російсько-український кордон після початку бойових дій на сході країни.

"Я – Леонід Маслов. Громадський діяч і директор юридичної компанії. Я – учасник бойових дій і патріот України. Для мене стало великою несподіванкою дізнатися про те, що у нас, по 169 округу в Харкові, балотується особа, нічим насправді не видатна. Не зробила якихось особливих вчинків, крім того, що має подвійне громадянство. А найголовніше – подорожує Російською Федерацією вже після початку війни. І неодноразово, без яких-небудь виняткових обставин, перетинала кордон з країною-агресором. Як на мене, це факт кричущий. І люди, які мають які-небудь зв'язки з країною-агресором, не можуть бути допущені до влади в Україні взагалі. Тому я закликаю всіх, хто мене чує, в тому числі керівництво партії "Слуга народу", не підтримувати такого мажоритарника на виборах у Верховну Раду", – звернувся до Зеленського громадський діяч.

Леонід Маслов – відомий у Харкові юрист і громадський діяч. Член Громадської ради чеснот. Розвідник. Воював у складі розвідроти 92-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у затриманні російських розвідників Александрова і Єрофєєва. Сьогодні займається правовим й соціальним захистом і призовників, і демобілізованих.

Зазначимо, заява Маслова – не перше публічне звернення харків'ян до президента Зеленського по ситуації на мажоритарному окрузі 169. Проти Куницького виступила солістка групи KAZKA Олександра Зарицька. У своєму Instagram вона заявила, що Олександр Куницький не має права представляти партію "Слуга народу" на виборах за наявності іноземного громадянства.

Перед цим у Центральній виборчій комісії заявили про отримання документального підтвердження фактів перетину українського кордону Куницьким за паспортом іноземної держави.

Пізніше народні депутати Ігор Мосійчук та Андрій Денисенко опублікували фотографії кандидата Куницького у формі армії Ізраїлю. Також журналісти знайшли відео, датоване 2014 роком, на якому Олександр Куницький особисто підтверджує, що перебуває в Ізраїлі і готується до присяги в армії цієї країни.