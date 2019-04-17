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      Гройсман погрожує Коболєву відставкою, якщо він не знизить ціну на газ до травня

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      Гройсман погрожує Коболєву відставкою
      Гройсман погрожує Коболєву відставкою / 24 канал

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив ультиматум очільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву – якщо він не знизить вартість газу до 24 квітня, то може забути про свою посаду.

      Про це він повідомив 17 квітня на засіданні Кабінету міністрів.

      Читайте також: Ціна на газ зросте для українців з 1 травня: чому і на скільки

      Прем'єр-міністр вважає, що ціна на блакитне паливо наразі є вищою за ринкову ціну.

      Або НАК "Нафтогаз" встановлює ціну нижче ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр з 1 травня і повідомляє про це всім українцям до 24 квітня, або я ініціюю відставку Андрія Коболєва і проситиму уряд підтримати мою позицію,
      – наголосив Гройсман.

      Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" не зможе виконати останню постанову Кабміну про зниження ціни на газ для населення. Тому, з 1 травня вартість газу для побутових споживачів зросте й становитиме близько 9,7-9,8 гривні за кубометр.

      Окрім того, Гройсман розповів, що днем раніше він дізнався, що ПАТ "Укрнафта", яка належить НАК "Нафтогаз" виграла новий позов на суму 44 мільйони доларів. "Знаєте, яка в мене була перша думка – чи випишуть вони собі премію, десь 5 мільйонів, чи ні", – додав прем'єр-міністр.

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      Теги: Новини України Андрій Коболєв Нафтогаз Володимир Гройсман Газ Ціни
      Джерело: 24 канал
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