Гройсман відреагував на підвищення тарифів на тепло на 70%
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконує, що після подорожчання газу на 23% тарифи на тепло мають підвищуватися не більш, ніж на 16%.
Таку заяву голова уряду зробив у ефірі телекану "Інтер".
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За його словами, підвищення тарифів на тепло та воду на 70% – це шахрайство та спроба нажитися на людях, натомість відповідальність вони хочуть повішати на когось іншого.
"Коли я чую, що тарифи на тепло та воду можуть зрости на 70%, у мене питання: з якого дива це має відбутися? Люди мають зрозуміти, що питання ціни газу є важливим для формування тарифів. Але ми порахували: якщо газ подорожчав на 23%, то тарифи на тепло мають підвищуватися не більш, ніж на 16%", – зауважив посадовець.
Водночас Гройсман додав, що підвищення ціни на газ – обмежене та становить 23%, а не 60%, як могло бути.
"А тих, кому важко сплатити реальну ціну за газ і комунальні послуги, захистить програма субсидій. Вона працює та немає жодного приводу для паніки", – стверджує прем’єр.
Нагадаємо, в Одесі хочуть підвищити тарифи на опалення для людей, що продивають у помешканнях без лічильників, на 72% – тобто з 30,76 гривень за квадратний метр до 52,92 гривень, а для тих же, у кого є уже такі прилади, ціна підскочить на 54%. Місцева влада таке рішення пояснила тим, що у чинних тарифах не враховано зміни в цінах на покупні енергоносії та витрати на оплату праці.
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