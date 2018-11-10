Гройсман відреагував на підвищення тарифів на тепло на 70%

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконує, що після подорожчання газу на 23% тарифи на тепло мають підвищуватися не більш, ніж на 16%.

Таку заяву голова уряду зробив у ефірі телекану "Інтер".

Читайте також: Що зміниться для українців у листопаді: нові ціни, штрафи та сервіси

За його словами, підвищення тарифів на тепло та воду на 70% – це шахрайство та спроба нажитися на людях, натомість відповідальність вони хочуть повішати на когось іншого.

"Коли я чую, що тарифи на тепло та воду можуть зрости на 70%, у мене питання: з якого дива це має відбутися? Люди мають зрозуміти, що питання ціни газу є важливим для формування тарифів. Але ми порахували: якщо газ подорожчав на 23%, то тарифи на тепло мають підвищуватися не більш, ніж на 16%", – зауважив посадовець.

Водночас Гройсман додав, що підвищення ціни на газ – обмежене та становить 23%, а не 60%, як могло бути.

"А тих, кому важко сплатити реальну ціну за газ і комунальні послуги, захистить програма субсидій. Вона працює та немає жодного приводу для паніки", – стверджує прем’єр.

Нагадаємо, в Одесі хочуть підвищити тарифи на опалення для людей, що продивають у помешканнях без лічильників, на 72% – тобто з 30,76 гривень за квадратний метр до 52,92 гривень, а для тих же, у кого є уже такі прилади, ціна підскочить на 54%. Місцева влада таке рішення пояснила тим, що у чинних тарифах не враховано зміни в цінах на покупні енергоносії та витрати на оплату праці.



Чому в Україні зростають ціни на газ: дивіться відео

Підвищення тарифів на газ: матеріали 24 каналу